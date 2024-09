Kathryn Bernardo at Nadine Lustre friends na sa Instagram

Maganda ang naging resulta ng pagkikita nina Kathryn Bernardo at Nadine Lustre sa birthday party ng may-ari ng Aivee Clinic.

Kasi naman, pina-follow na nila ang isa’t isa sa Instagram.

At marami rin ang natuwa nang kumalat ang photo nilang magkasama sa social media. Marami nga ang humihiling na magsama sila sa iisang movie. Ang suggestion nila, magsama ang dalawa sa remake ng “T-Bird at Ako” na pinagbidahan nina Nora Aunor at Vilma Santos.

May mga fans na nagkomento sa pagkikita nina Kathryn at Nadine.

“Project nalang talaga ang kulang. Bongga sana ang serye kaso sa busy ng schedules nila parang mahirap. Pero si Nadine naghihintay lang ng perfect na teleserye bagu siya pumirma ulit sa ABSCBN.”

“Di naman sila mag kaaway kahit kylan di lang sila nag kikita kasi mas active si kath sa kanyang career.”

:pede sila gumawa ng movie o teleserye .. kambal sila .. dina kilangan pa ng double.”

Nag-comnent si Jericho Rosales sa bikini photo ni Janine Gutierrez na kasama niya sa “Lavender Fields.”

“Dapat weather report ang ginawa ko kanina sa #tvpatrolph,” komento ni Echo sa napakaseksing photo ni Janine.

Naging Star Patroller si Echo sa TV Patrol kamakailan lang kaya may connect ang content niya sa sexy bikini photo ng kanyang kasama sa “Lavender Fields.”

Sari-sari ang comments ng netizens sa bikini photos ni Janine.

“Grabeng katawan ni Janine. Perfect hourglass figure. Walang kataba taba.”

“hourglass figure means may full bust proportioned sa hips.”

“for me classic ang beauty ni Janine kaya maraming may ayaw sa beauty nya pero gandang ganda ako sa kanya.”