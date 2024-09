Kyline Alcantara kapiling si Kobe Paras sa birthday sa New York

Sunud-sunod ang sightings kina Kobe Paras at Kyline Alcantara.

Ilang photos ang lumabas sa social media na kasama ni Kyline si Kobe at ang mommy niyang si Rowena sa New York.

Sinasabing kuha ang photos sa isang simpleng 22nd birthday celebration ni Kyline sa US.

Nag-post si Kyline sa Instagram ng ilang photos sa kanyang latest trip sa New York kung saan magpa-participate ang dalaga sa Chris Nick’s Spring/Summer 2025 fashion show para sa New York Fashion Week. Makakasama ni Kyline na rumampa ang beauty queen na si Michelle Dee sa kanyang pagrampa sa NYFW.

Agad namang nag-react ang isang basher sa photos na naglabasan.

“Maghihiwalay din yan well atleast nagkatikiman dba. natural din naman yan na ipakilala mo sa magulang mo sino BF mo ksi ok naman pareho silang binata at dalaga pero it doesn’t guarantee na magiging successful relasyon nila, mga artista tikim tikim lang yan. Sa Dating History ni Kobe pandagdag lang yang si Kyline sa Collection niya,” say ng isang basher.

“Enjoy lang Koko and kyline hayaan nyo mga bashers na Yan ,,mga walang magawa sa buhay..love you both,” pagtatanggol naman ng isang fan.

***

Liza Soberano iniwan na si James Reid?

Palaisipan sa mga netizens kung bakit hindi na naka-follow si Liza Soberano sa CarelessPH na dating Careless Music Manila na isang record label na itinayo ni James Reid kasama ang ilang business partners.

Ang nasabing business outfit ang kumuha kay Liza matapos nitong layasan ang manager biyang si Ogie Diaz pati na rin ang Star Magic.

Nag-try si Liza ng kanyang luck by appearing in a Hollywood horror-comedy flick, “Lisa Frankenstein.”

Sa interview ni Liza last month, sinabi ng aktres na patuloy siya sa pagpunta sa mga auditions sa Hollywood at may gagawin siyang tatlong projects, isang series, isang reality show at isang movie.

***

Teleserye ni Bea Alonzo pinakain ng alikabok

Kaloka. Ilang weeks na palang tinatalo ng “Pamilya Sagrado” ang |Widows’ War| na pinagbibidahan ni Bea Alonzo.

In a report of a Facebook fan page, three consecutive weeks nang talo sa ratings ang Kapuso series ni Bea ayon na rin sa datos ng AGB Nielsen Philippines Nutam People Ratings mula August 12 hanggang August 30.

Nagwagi ang teleserye ni Piolo Pascual noong August 12 nang makakuha ng 8.2 ang average rating ang “Pamilya Sagrado” over 8.0 ng “Widows’ War.”

At kahit na may bagong time slot ang “Pamilya Sagrado” ay lotlot pa rin ang show ni Bea sa katapat nitong “Lavender Fields.” Last September 2, nakakuha ng 9.9 ratings ang pilot episode ng serye ni Jodi Sta. Maria laban sa 8.8 ng “Widows’ War.”