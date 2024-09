ALEX EALA UMABANTE SA GUADALAJARA

Nasungkit ng Pinoy tennis ace na si Alex Eala ang 3-6, 7-6, 6-4 na panalo laban kay Victoria Hu ng United States sa Round of 32 ng Guadalajara 125 Open sa Mexico noong Martes.

Si Eala, 19, ay lumaban sa American sa loob ng dalawang oras at 38 minuto bago tuluyang nasungkit ang panalo sa kanyang unang laban mula nang mabigo ang kanyang pagtatangka na umabante sa main draw ng US Open noong nakaraang buwan.

Nakapasok ang Filipina tennis sensation sa ikatlo at huling qualifying match ngunit naubusan siya ng lakas, na nagbunsod sa kanya upang makaranas ng 6-3, 1-6, 4-6 na pagkatalo kay Elena-Gabriela Ruse ng Romania.

Ngayon, tinitingnan ni Eala hindi lamang ang kanyang ika-anim na titulo sa solo kundi ang kanyang unang kampeonato sa circuit ng Women’s Tennis Association.

Naghihintay kay Eala sa Round of 16 si Tatjana Maria ng Germany sa Huwebes.

Ang huling pagharap nina Eala at Maria ay sa Guangzhou Open sa China noong nakaraang taon kung saan natalo ang Pinoy, 3-6, 0-6, sa Round of 32.

Si Maria ay galing sa 7-6, 6-4 na panalo laban sa American Kayla Day sa isang hiwalay na Round of 32 na laban.

Samantala, Itinakda nina Frances Tiafoe at Taylor Fritz ang all-American US Open semi-final noong Martes nang ang kababayang si Emma Navarro ay umabot sa women’s last four para palakasin ang pag-asa sa kanilang title sweep.

Umunlad ang 20th seed na si Tiafoe nang magkaroon ng injury ang ninth-ranked na si Grigor Dimitrov sa ikatlong set ng kanilang quarter-final at huminto sa fourth sa iskor na 6-3, 6-7 (5/7), 6-3, 4. -1.

Nakapasok din si Tiafoe sa huling apat noong 2022 habang naabot ni Fritz ang kanyang unang Grand Slam semi-final nang talunin ang fourth-seeded Alexander Zverev 7-6 (7/2), 3-6, 6-4, 7-6 (7/3) .

Si Navarro, na naglalaro sa harap ng kanyang home crowd sa New York, ay pumasok sa isang maiden Slam semi-final nang talunin si Paula Badosa ng Spain 6-2, 7-5 matapos makabalik mula sa 5-1 down sa second set.

Haharapin niya ang world number two at reigning Australian Open champion na si Aryna Sabalenka, na tinalo ang Olympic gold medalist na si Zheng Qinwen 6-1, 6-2.

Sa pag-aaway nina Tiafoe at Fritz noong Biyernes, ang US ay garantisadong magiging home men’s finalist sa unang pagkakataon mula noong 2006 nang matalo si Andy Roddick ni Roger Federer.

Si Roddick ay nananatiling huling Amerikanong lalaki na nakakuha ng Grand Slam nang angkinin niya ang 2003 US Open.

Si Dimitrov, 33, ay humingi ng paggamot sa labas ng korte pagkatapos ng ikatlong set ngunit nabawasan sa paglalakad sa ikaapat na pag-asa nang mawala ang kanyang pag-asa.

Ang Bulgarian ay nag-aatubili na talakayin ang mga detalye ng kanyang pinsala matapos ang isang problema sa hita ay nagpilit sa kanya na umalis din sa kanyang huling-16 na laban sa Wimbledon noong Hulyo.

“I think it’s a combination from everything. I think there’s really no point to talk about that. It’s just the game, and I need to keep my head up,” sabi ni Dimitrov.

Ang pagkatalo ni Zverev kay Fritz ay nangangahulugan na ang world number one na si Jannik Sinner ang tanging top-four player na natitira sa men’s draw kasunod ng shock early exits nina Novak Djokovic at Carlos Alcaraz.