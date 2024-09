Kiray Celis kabogerang totoo dahil sa international best actress na panalo

Naku, naku, naku, hindi kaya ang international award wins na ito ni Kiray at ni Santos, eh isang paramdam mula sa sansinukob na panahon na para pagtambalin silang dalawa sa isang natatanging proyekto? Ang taray nun di ba? Panalong casting ‘pag nagkataon lalo na nga’t may basbas mula sa ibang bansa ang kanilang mga husay bilang aktres at aktor. Walastik at pantastik pag nagkataon.

Para kay Kiray Celis, naway ang panalong ito eh magbigay ng mga bago pang oportunidad para sa kanya. May mga producer naway sugalan muli ang kanyang karisma at talento para naman mas lumevel up na siya at makahanay ang tulad nina AiAi delas Alas, Eugene Domingo, Pokwang at Rufa Mae Quinto.

***

Maraming mga barakong totoo ang nag-init ang mga kalamnan at nagngalit ang mga ugating bahagi ng kanilang mga katawan matapos mapanood sa social media ang mga post kung saan ang dalawang hotter than hot mommas, sina Sunshine Cruz at Ina Raymundo eh rumampa na tanging undergarments ang suot sa isang fashion show para sa isang clothing brand.

Vavavoom kung vavavoom at talaga namang well taken cared of nina Cruz at Raymundo ang kanilang mga body beautiful, huh! Mas tunay silang maalindog at may pangrahuyong tunay kesa sa mga modelong karamihan ay patpatin ang datingan.

Ang nakakatuwa pa sa dalawa, parang hindi pa nagluwal ng mga anak ito. Ang mga anak ni Sunshine pawang magagandang dalaga na ang lahat. At maging kay Raymundo lalo na ang mga anak niyang si Erika at Jacob Paturnak, eh pwedeng-pwede na sumabay sa kanya sa rampahan sa totoo lang.

Aging gracefully sina Sunshine Cruz at Ina Raymundo at naway ang kanilang mga alindog ay magsilbing inspirasyon ng mga kababaihan lalo na tungkol sa healthy habits at wellness choices sa kanilang mga buhay-buhay.