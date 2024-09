Carlos Yulo payag maging bahagi ng ‘Batang Quiapo’

“For him to allow me to learn from him not by teaching me, just me being able to watch from the set. Whenever we’re together, it’s a blessing that I have someone who is a pillar in the industry to be able to guide you without having to guide you. I’ve been learning a lot from him. He’s someone I can really trust,” dagdag pa niya.

Inanunsyo sa mediacon ang bagong timeslot ng “Pamilya Sagrado” na ipalalabas na everyday at 9:30 p.m.

***

Welcome na welcome kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo kung alukin siyang pumasok sa top-rating teleserye ni Coco Martin, ang FPJ’s “Batang Quiapo.”

Sa isang short interview during his visit to ANS-CBN ay sinabi ni Carlos na tatanggapin niya ang anumang invitation na manggagaling sa director at bida sa “Batang Quiapo’ na si Coco Martin.

“Kung iimbitahan po ako ni Sir Coco Martin sa ‘Batang Quiapo’ kahit isang shooting day lang, papayag ako. Game na game po ako. Bahala na po si Direk Coco kung ano ‘yung magiging role ko,” say ni Carlos.

Bahala na raw si Coco kung ano ang ibibigay niyang role kay Carlos.

Naku, kapag natuloy ito ay tiyak na aabangan si Carlos ng mga fans ng Batang Quiapo.