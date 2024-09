BOSSING WAGI LABAN SA FUEL MASTERS

Mga laro ngayon:

(Smart Araneta Coliseum)

5 p.m. — Converge vs Meralco

7:30 p.m. — NorthPort vs Magnolia

Kumamada si George King ng 44 points habang sinegundahan ito ni Sedrick Barefield ng 32 points upang iangat ang Blackwater sa ikalawang sunod na panalo nang pataubin nito ang Phoenix, 123-111 sa PBA 49th Season Governors’ Cup sa Smart-Araneta Coliseum.

Nag-deliver ang King at Barefield para sa Bossing para iangat ang kanilang record sa 2-3 sa isang malaking follow-up sa kanilang tagumpay laban sa Barangay Ginebra noong Biyernes.

Nag-three-pointer si Barefield sa 1:10 mark ng laro para gawin ang isa pang ‘Night Night’ gesture sa mga huling sandali.

Samantala, hahanapin namn ng Meralco ang ikatlong sunod na panalo upang matikman ang solong pangunguna sa Group A sa kanilang laban sa Converge sa Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup ngayon sa Smart Araneta Coliseum.

Ang tipoff ay nakatakda sa 5 p.m. sa pagnanais ng Bolts na tapusin ang unang kalahati ng double-round robin pool play sa isang panalong nota.

Magsasagupaan naman ang Magnolia at NorthPort sa alas-7:30 ng gabi. nightcap na kapwa naghahanap ng ikatlong panalo sa Group A.

Bagama’t sinalanta ng iba’t ibang karamdaman at kagat ng injury bug, ang Bolts sa likod ng tuluy-tuloy na solidong performance ng import na si Allen Durham ay patuloy na nagmamartsa patungo sa pagkuha ng puwesto sa playoffs.

Shorthanded ngunit hindi kapos sa talento, ginawa ng Philippine Cup champion ang mga available na manlalaro na mayroon sila sa kanilang unang apat na outings upang itali ang sister team defending champion TNT sa tuktok na may magkaparehong 3-1 win-loss slates.

Isang mas magaling at mas mahusay na Durham ang nagdala sa Meralco sa pagsakop nito sa NorthPort, 109-99, noong Linggo sa gitna ng maraming pagliban ng manlalaro habang ang ilan ay napilitang maglaro ng limitadong minuto bilang pag-iingat.

Bumalik nga si Chris Newsome sa pinakabagong panalo ng Bolts mula sa na-sprain na kaliwang bukung-bukong at tuhod na nag-sideline sa kanya para sa isang laro.

Inaasahang tutulungan ng Gilas Pilipinas guard si Durham kasama sina Chris Banchero, Bong Quinto at isang maaasahang bench mob na pinamumunuan nina Anjo Caram, rookie CJ Cansino at Kyle Pascual.

Gayunpaman, patuloy na mami-miss ng Meralco sina Aaron Black at Allein Maliksi dahil sa mga pinsala sa tuhod na maaaring mag-sideline sa kanila ng hindi bababa sa isang buwan habang ang big man na si Raymond Almazan ay araw-araw matapos dumanas ng pananakit ng tuhod at mga problema sa likod na nagpapigil sa kanya. suiting up sa import-laced conference.

Ang mga backup na sina Raymar Jose at Norbert Torres, na nagkaroon ng dengue, ay wala sa tabi habang si Cliff Hodge, na naglaro sa huling laro ngunit kinailangang i-pull out habang ang kanyang likod ay kumilos pagkatapos lamang ng pitong minutong aksyon.

“Right now, we’re just an injured group. You know, no Allein, no AB, no Raymond, no Cliff. So, we just have to find a way to win,” sabi ni Meralco coach Luigi Trillo.

“Moving forward it’s gonna be a tough stretch for us. We have Converge and Magnolia. At this point, we just have to make sure that we take care of them healing-wise and focus on some other guys getting comfortable. They’re having minutes now that we have a lot of players out,” dagdag niya.

Alam din ni Durham na ang Bolts ay mangangailangan ng sama-samang pagsisikap para hawakan ang linya.

“We’re still not at full force. I still gotta get back in shape. Then we have four or five guys out. And even when they’re ready to play we gotta give them time to get to the flow of things, to jell,” sabi ni Durham.

“We’re still a long way away but our goal is to maintain and get as many wins as possible,” dagdag niya.

Ang Converge naman ay nasa three-way tie sa Hotshots at Batang Pier na may 2-2 slates.

Ang FiberXers ay nakikipagbuno pa rin para sa pagkakapare-pareho pagkatapos mag-on at off sa kanilang unang apat na paglabas.

Nagdusa si Converge ng 109-135 drubbing sa kamay ng NorthPort noong Huwebes sa isang laban kung saan pinahintulutan nila si Batang Pier forward Arvin Tolentino na bumagsak ng 51 puntos.

Sinubukan naman ng Magnolia na magsimula ng sunod-sunod na panalo matapos talunin ang Terrafirma, 124-103, noong Linggo.