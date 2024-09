Bagsik ni ‘Enteng’: 11 nalunod, natabunan

Patay ang 11 katao dahil sa mga baha at pagguho ng lupa na dulot ng matinding buhos ng ulan mula sa bagyong “Enteng” at habagat mula Lunes hanggang kahapon.

Tumama ang bagyo sa Luzon matapos salantain ang rehiyong Bicol noong Linggo.

Bilang pag-iingat, ang mga paaralan at tanggapan ng gobyerno sa buong Maynila ay isinara para sa araw na ito. Ang mga serbisyo ng ferry sa ilang mga lugar ay sinuspinde at 29 na domestic flight ang nakansela dahil sa lagay ng panahon.

Tatlo katao, kabilang ang isang buntis, ang nasawi sa pagguho ng lupa noong Lunes sa Antipolo, sinabi ng city information officer na si Relly Bonifacio sa Agence France-Presse (AFP).

Aniya, ang mga bangkay ng apat pang tao, pawang mga biktima ng pagkalunod, ay nakuha noong Lunes sa tatlong iba pang lugar ng maburol na komunidad, ilang oras matapos umapaw ang mga sapa sa magdamag nap ag-ulan.

Sa lungsod ng Naga sa Bicol, isang lalaki ang nakuryente habang tumataas ang tubig-baha at isang sanggol na babae ang nalunod, sabi ng mga tagasaklolo.

“Ang baha ay hanggang ulo ang taas sa ilang lugar,” sabi ni Joshua Tuazon, taga public safety office ng siyudad sa AFP.

Daan-daang residente rin ang nailigtas, dagdag ni Tuazon.

Mahigit 300 katao ang nasa mga evacuation camp noong Lunes, kung saan sinabi ng mga lokal na opisyal na ang baha sa lungsod na may 210,000 katao ay mabagal na humupa.

Dalawang pagguho ng lupa ang pumatay sa dalawang tao at nasira ang limang bahay sa gitnang lungsod ng Cebu noong Linggo, sinabi ng lokal na disaster office doon, ayon sa AFP.

Ang bagyo ay nagpakawala rin ng malalakas na agos at malalaking alon na naghagis ng isang barge at isang oil tanker sa seawall na naging sanhi ng pag-anod ng isa pang barge, sabi ng Philippine Coast Guard (PCG).

Nagsalpukan din ang isang tugboat at isang maliit na pampasaherong barko habang parehong nakaangkla, na nagdulot ng sunog sa ikalawang barko, sinabi ng PCG sa isang pahayag.

Labingwalong katao na sakay ng pampasaherong barko, pawang mga tripulante, ay nailigtas at dumating ang isang barko ng PCG upang apulahin ang apoy.

Hinampas ni “Enteng” ang munisipalidad ng Casiguran hilagang-silangan ng Maynila noong Lunes ng hapon na may lakas na hangin na 85 kilometro bawat oras, sinabi ng PAGASA.

Ang bagyo ay tinatayang magdamag sa hilagang Luzon bago lumipat sa South China Sea kahapon.

Nagbabala rin ang PAGASA sa malalaking alon sa baybayin na nagbabanta sa mga komunidad sa tabing dagat sa hilagang Luzon.

Humigit-kumulang 20 malalaking bagyo at bagyo ang tumama sa Pilipinas o sa mga nakapalibot na tubig nito bawat taon, na sumisira sa mga tahanan at imprastraktura at pumapatay ng dose-dosenang tao.