FUEL MASTERS MAY BAGONG IMPORT

Mga laro ngayon

(Smart Araneta Coliseum)

5 p.m. -- Blackwater vs Phoenix

7:30 p.m. -- NLEX vs Barangay Ginebra

Sisikapin ng Phoenix bumangon muli sa laban sa pamamagitan ng kapalit na import na si Brandone Francis sa pagharap nito sa ngayon sa Blackwater sa Group B ng Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup ngayong araw sa Smart Araneta Coliseum.

Lumbering sa ilalim ng standing pagkatapos ng tatlong walang panalong outings, ang Fuel Masters ay naghahangad na buhayin ang kanilang flatlining campaign sa nakatakdang 5 p.m. tagapagtaas ng kurtina.

Samantala, sariwa ang NLEX sa upset win laban sa San Miguel Beer laban sa Barangay Ginebra San Miguel para higpitan ang hawak sa ikalawang puwesto sa kanilang 7:30 p.m. tunggalian.

Matapos maging all-Filipino sa 99-116 kabiguan sa walang talo na Rain or Shine noong Biyernes, nakahanap ang Phoenix ng kapalit kay Jay McKinnis sa 29-anyos na Dominican, na college ball sa Texas Tech.

Ang 6-foot-5 na si Francis ay hindi na-draft sa 2019 National Basketball Association (NBA) Draft ngunit may kahanga-hangang resume na naglalaro sa buong mundo.

Pinangunahan niya si Prawira Harum Bandung sa pagkapanalo ng korona ng Indonesian Basketball League (IBL) noong nakaraang taon. Tinanghal din si Francis na IBL Foreign Player of the Year noong season.

Si Francis ang ikatlong import na na-tap ng Fuel Masters matapos sukatin ang unang kapalit ni McKinnis na si Le’ Bryan Nash sa 6-foot-6 height limit.

Makakatanggap siya ng binyag ng apoy laban sa Bossing na pinamumunuan ni George King.

Ang kapalit sa hindi magandang pagganap na si Ricky Ledo ay impresibo sa kanyang debut nang sumipsip siya ng 33 puntos at 19 rebounds sa 95-88 upset ng Kings noong Biyernes upang tumalon sa column ng panalo at pumalpak ng tatlong larong skid.

Blackwater eyes upang tapusin ang unang salvo ng double-round robin group stage sa mataas na tono.

“We hope and pray that we continue with our momentum. We’re gonna need to be better moving forward,” sabi ni Bossing coach Jeff Cariaso.

Aalalay kay King sina Sedrick Barefield, Troy Rosario, Christian David at James Kwekuteye laban kina Francis, RJ Jazul, Jayjay Alejandro, Kai Ballungay at Ricci Rivero ng Phoenix.

Ang Road Warriors, sa kabilang banda, ay naghahanap ng follow-up sa kanilang 112-108 kamangmangan laban sa Beermen sa overtime sa Cagayan de Oro City noong Sabado.

Ang NLEX ay may 3-1 slate sa solong pangalawang puwesto sa likod ng walang talo na Rain or Shine (4-0).

Napatunayan ng Road Warriors na hindi lang sila import na sina Myke Henry at Robert Bolick squad.

Ang unheralded trio nina Jhan Nermal, Richie Rodger at Robbie Herndon ang nanguna sa dagdag na limang minuto matapos dalhin ni Mike Miranda ang NLEX sa fourth period.

Ang Kings, sa kabilang banda, ay nasa nanginginig na disposisyon pagkatapos ng tatlong laro.

Ang nag-iisang panalo nito ay nauwi sa kapinsalaan ng San Miguel sa ikalawang paglabas ng Ginebra matapos matamo ang 64-73 pagkatalo sa Elasto Painters sa conference opener.

Ang resident import na si Justin Brownlee, na bumaba ng 37 puntos sa nakaraang laban, ay mangangailangan ng karagdagang suporta mula sa mga lokal.

Kakailanganin ng mga beteranong sina Japeth Aguilar, Maverick Ahanmisi at Scottie Thompson na i-rally ang natitirang tauhan ni head coach Tim Cone para maiwasan ang panibagong pag-urong.

Ang freshman na si RJ Abarrientos ay kailangang palakasin ang kanyang laro gayundin ang Season 48 Rookie of the Year winner na si Stephen Holt, na nahawakan lamang ng limang puntos ng Bossing.