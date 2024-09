Xyriel Manabat bagay i-remake ang ‘Bundok ng Susong Dalaga’

Kaya nga kahit may Miles Ocampo itong si ginoong Canlas at may non-showbiz boyfriend itong si Xyriel, go for gold ang kanilang RoxChie tandem, huh! Naku, naku, naku, may namumuno sa Star Magic Kingdom, huwag na magpatumpik-tumpik pa at sugalan na ang mahuhusay na sina Xyriel Manabat at Elijah Canlas.

Panalo nga ang suhestiyon na siya talaga ang maging bida, kasama si young master Canlas sa Alma Moreno cult classic na “Bundok ng Susong Dalaga” huh! Ang magic kamison, ipasuot na kay Xyriel Manabat, ngayon na!

***

Ang isa pang pampainit na tambalang inaasahan naman na maganap mula sa Kamuning istasyon ay pagsasanib pwersa ng kisig at ganda nina David Licauco at Maria Ozawa sa isang adult sexy romance.

Given naman ang katotohanan na nasa pantasya ni Licauco ang dating adult movie actress at si Ozawa naman ay tuwang-tuwa na dahil sa pagbunghalit ni Licauco sa kanyang pangalan sa isang palatuntunan, marami ang naging mausisa sa kanya. Si Maria nga ay “cute” ang deskripsyon sa lalaking tinagurian pambansang ginoo.

Isang malaking pagsubok sa kakayahan ni David bilang ang aktor na makapareha si Ozawa sa isang adult sexy drama lalo na nga’t may umay na ang kasalukuyan niyang clean and preppy imahe at wala rin namang naitutulong pa sa kanyang karera ang tambalan nila ni Barbie Forteza.

Walang hatak ang BarDa at wala itong kontribusyon para marahuyo ang mga manonood sa historical drama nilang “Pulang Araw.” At yung pelikula ngang pinagtambalan nila na ang pamagat eh hindi na naalala pa, kasi nga sila-sila lang naman ang nanood nun, huh!

Kaya naku mga taga-Kamuning, sugalan niyo na ang isang David Licauco at Maria Ozawa movie para naman mapatunayan ni Licauco ang kangyang husay at versatility or else alam niyo na kung saan niyo siya pupukutin, tatlo lang naman ang choices niyo, sa pansitan, kangkungan o kalabasahan! Ang savage! Hahahaha!