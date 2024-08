Amerika nag-alok ng escort sa supply mission

Sinabi ng sandatahang lakas na nag-alok ang Estados Unidos na samahan ang mga supply ship ng Pilipinas sa pagdadala ng pagkain at tubig sa mga sundalong nagbabantay sa Sabina Shoal upang hindi maharang ng Chinese Coast Guard.

Subalit tinanggihan ni Heneral Romeo Brawner ang alok liban kung aabot sa puntong hindi sila makapaghatid ng mga probisyong nagliligtas-buhay at ang mga tropa ay “nasa bingit ng kamatayan.”

“Kami ay masaya na ang US ay nagbigay sa amin ng isang hanay ng mga pagpipilian kabilang ang pagsali o pag-escort sa amin para sa mga RORE (pag-ikot at muling pagbibigay ng mga misyon),” sinabi ni Heneral Romeo Brawner sa isang kumperensya ng balita pagkatapos makipagpulong kay Admiral Samuel Paparo, kumander ng US sa Indo-Pacific, sa lungsod ng Baguio.

Sinabi ni Paparo sa mga mamamahayag na “nakahanda kami” nang hindi nag-aalok ng karagdagang mga detalye.

Sinabi ni Brawner na napag-usapan ng Washington at Manila ang mga opsyon para mapanatili ang mga tauhan ng Pilipino na may mahahalagang probisyon kahit na nagpapatrolya ang mga barkong Tsino sa katubigan sa kanilang paligid.

Sa ngayon, gayunpaman, sinabi ni Brawner na hindi pa naubos ng Pilipinas ang mga opsyon nito at patuloy itong magsasagawa ng sariling resupply.

“Kung walang gumagana, iyon ang oras na maaari tayong humingi ng tulong,” sabi ni Brawner.

Sinabi ni Brawner na gumamit ang Maynila ng helicopter para maghatid ng mga suplay sa BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard, na naka-angkla sa Sabina Shoal mula pa noong Abril upang maiwasang maagaw ito ng Tsina, na inaangkin ang buong Karagatan ng Timog Tsina.

Sinabi ni Paparo sa mga mamamahayag sa Maynila noong Martes na ang “escort ng isang barko ay isang ganap na makatwirang opsyon sa loob ng ating Mutual Defense Treaty (MDT).”

Nagkaroon ng serye ng tumitinding sagupaan sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at Tsino noong nakaraang taon sa panahon ng resupply mission sa mga tropang Pilipino, mga tauhan ng coast guard at mga mangingisda sa Second Thomas, Sabina at Scarborough shoals.

Inaangkin ng China ang karamihan sa South China Sea sa kabila ng isang internasyonal na desisyon na wala itong legal na batayan.

Dalawang beses na nagbanggaan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at Tsino ngayong buwan malapit sa Sabina Shoal, kung saan iniangkla ng Philippine Coast Guard ang isang barko upang pigilan ang pag-agaw ng China sa bahura.

Nawalan ng hinlalaki ang isang Pilipinong mandaragat sa isang sagupaan noong Hunyo 17 sa Second Thomas Shoal nang ang mga miyembro ng Chinese coast guard na may hawak na kutsilyo, stick at palakol ay nabigo ang pagtatangkang muling ibigay ng Philippine Navy ang mga tropa nito doon.

Ang mga insidente ay nagdulot ng mga alalahanin na ang Estados Unidos, isang matagal nang kaalyado ng Pilipinas, ay maaaring madala sa armadong tunggalian sa China dahil sa kasunduan sa pagtatanggol sa isa’t isa sa Maynila sa ilalim ng MDT.