AJ Raval tanggi pa more sa supling

Wala namang masama sa career shift na gusto ni AJ Raval. Para namang may ibubuga naman siya sa larangan ng pag-arte. Umaasa ang lahat na hindi siya enrolled at numero unong mag-aaral sa Machete School of Wooden Acting na alam naman nating lahat kung sino ang namumuno at may pasimuno, hindi ba naman?

Hindi niyo na kailangang sauluhin yan, my dear Chika Diva readers. Ang savage! Hahahaha!

Puno ng mga manonood ang isang sinehan sa mall sa Pasig City kung saan ginanap ang pagtatanghal ng “Mamay: A Journey To Greatness, The Marcos Mamay Story.” Ang pelikulang ang direktor ay si Neil “Buboy” Tan ay ipinakita ang mga kabiguan, pighati, kasipagan, pananalig, inspirasyon at mga pagbabago sa buhay ni ginoong Marcos Mamay na sa kasuluyan ay punongbayan ng Nunungan, Lanao del Norte.

Ang gumanap na Mayor Mamay sa pelikula ay si Jeric Raval. Sabi ni Raval sa pagganap sa pelikula: “Isang malaking honor para sa akin na ako ang pinili ni Mayor Mamay na bigyang buhay siya sa pelikula. Humahanga ako sa resolve niya sa buhay dahil, napanood niyo naman, hindi madali ang pinagdaanan niya. His life story is truly inspiring.”

Si Ara Mina naman ang gumanap na loving wife ni Mayor Mamay, si Cathy. Si Teejay Marquez ang “Marc.” Siya ang nagbigay buhay sa pelikula nung hayskul years ni Mayor Mamay.

Isang tunay na advocacy movie ang pelikula. Paglalahad nga ni Mayor Marcos: “This movie is lovingly dedicated and made for people, especially those in the marginalized sector, na there is always hope and opportunities to reach and realize your dreams. Kailangan talaga magsumikap para maabot ang mga pangarap. Sa pelikula, ang pinaka-malaking katotohanan na ipinakita rito ay ang hindi hadlang ang kahirapan, ang pagiging mahirap, para maging matagumpay sa buhay.”

Naway ang magandang kwento at mga aral sa pelikula, ay maiuwi ng mga manood nito at sa mga manonood pa.