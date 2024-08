Kandong video ni Kyline Alcantara viral 

***

Kira Balinger nanawagang wakasan ang pagmolestiya sa mga baguhan

Aware si Kira Balinger na may nangyayaring sexual abuse at molestation sa show business.

Natanong si Kira about the issue sa presscon ng “Maple Leaf Dreams” kasama si LA Santos.

Sa ambush interview after the formal media con, sinabi ni Kira na mayroon siyang naririnig na kuwento about molestation sa showbiz.

“Marami po akong naririnig na industry secret. It has to stop. If you have the dream, just work hard. Do not take shortcuts just to get you up there,” say niya.

At kung may mag-offer man sa kanya ng stardom kapalit ang kanyang katawan ay agad-agad niya itong tatanggihan.

“Kung may mag-offer po sa akin, never mind. I love my craft. I will not sacrifice my dignity,” say niya.

Sabi pa ni Kira, masuwerte siya at walang nag-attempt na gawin sa kanya ang pangmomolestiya at never din siyang nakatikim ng indecent proposal.

“Not personal or anything. Wala po akong hindi magandang experience,” say pa niya.

Bilang Molly in Maple Leaf Dreams, nagpunta ng Canada ang character ni Kira para mapaunlad ang estado ng kanyang pamilya.