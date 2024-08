Bilang ng may mpox 5 na; bata, babae nahawaan

Nadagdagan ng dalawa ang mga kaso ng mpox sa bansa kaya umabot na sa 5 ang dinapuan ng nakahahawang sakit, ayon sa Department of Health (DOH).

Kasama sa dalawang bagong pasyente ang isang 26-anyos na babae mula sa Metro Manila at isang 12-anyos na lalaking taga-Calabarzon, sabi ng DOH kahapon.

Sinabi nito na ang parehong mga pasyente ay may mas banayad na variant ng Clade 2 at hindi ang nakamamatay na strain ng mpox na nagpapasiklab ng pandaigdigang alarma.

“Ang mga eksaktong pangyayari ng pagkolekta ng sample at ang mekanismo ng malapit, intimate, at skin-to-skin contact ay inaalam pa rin,” sabi ng DOH.

Sa pagsulat, dalawang malapit na kontak ang sinasabing nakilala at naabisuhan.

Ang mga sintomas ng babaeng pasyente ay nagsimula noong Agosto 20 na may mga pantal sa kanyang mukha at likod na sinamahan ng lagnat. Pinayuhan siya ng isang outpatient clinic na mag-home isolation.

Noong Agosto 23, nag-ulat siya ng mga karagdagang pantal sa kanyang pubic area, braso at iba pang bahagi ng katawan. Nagkaroon din siya ng sore throat at namamagang lymph node sa leeg, sabi ng departamento.

Samantala, unang nakaranas ng lagnat ang 12-anyos mula sa Calabarzon noong Agosto 10. Nagkaroon din siya ng mga pantal sa mukha, binti, pubic area at iba pang bahagi ng katawan. Mayroon din siyang ubo at namamaga na mga lymph node sa bahagi ng singit.

Sinabi ng DOH na ang dalawang pasyente ay hindi bumiyahe anumang oras tatlong linggo bago magsimula ang kanyang mga sintomas. Sila ay nagpapagaling sa bahay, sa ilalim ng malapit na pagsubaybay ng mga lokal na awtoridad sa kalusugan.

“Ang inisyal na pagsisiyasat ay pare-pareho sa mga naunang natuklasan ng lokal na paghahatid ng clade II,” sabi ng DOH.

“Kahit sino ay maaaring magkaroon ng mpox. Ang Mpox ay maaaring maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng malapit, matalik na pakikipag-ugnayan sa isang taong nakakahawa, sa mga kontaminadong materyales tulad ng mga ginamit na damit o kagamitan, o sa mga nahawaang hayop,” dagdag nito.

Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na ang sabon at tubig ay maaaring pumatay ng virus at dapat gumamit ng guwantes kapag naghuhugas ng mga kontaminadong materyales.

Kinumpirma ng mga awtoridad ng Pilipinas ang 14 na kaso ng mpox mula noong 2022. Matagal nang gumaling ang siyam na pasyente.

Mayroong dalawang subtype ng mpox: Clade 1 na endemic sa Congo Basin sa gitnang Africa; at Clade 2 na endemic sa West Africa. Ang Clade 1 mpox ay kilala na mas virulent kaysa sa Clade 2 mpox at may mas mataas na fatality rate.

Ang pagkalat ng Clade 1b at ang pagtuklas nito sa mga kalapit na bansa ay ang mga pangunahing dahilan sa likod ng pagpapatunog ng WHO sa nangungunang emergency alarm nito.