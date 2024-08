Kyline Alcantara: ‘Kandong Queen’

Kandong Queen ang tawag ngayon kay Sparkle artist Kyline Alcantara. Bakit kaniyo? Kasi naman, nakabalandra sa social media ang happy together moment nila ni basketball cager at papable papa Kobe Paras, huh!

Sa nasabing video, umaawit ang binatang katangkaran para sa kanyang ka-close na si Kyline. At ang dalaga naman, feel na feel at prenteng-prente sa pagkakandong niya sa lalaking minsan ang naging ka-close rin ni Erika Patournak, na panganay na dalaga ni forever Sabado Nights icon Ina Raymundo.

Super comfortable talaga ang binibining Alcantara sa kanyang pagkandong kay ginoong Paras at para silang dalawa ang tao sakung saan naganap ang kandungang pang walang hanggan. Itsurang may nagbibidyo nga sa kanila, walang pakailam ang magka-close. Iba rin!

Naku, naku, naku Kyline. Naway malaking push ang maitulong nitong Kandong Queen title mo sa iyo lalo na nga’t sa kasulukuyan, tila hindi alam ng mga taga-Sparkle kung saan palatuntuntunan o pelikula ilalako at isasalang. Parang kahit sila mas excited pa sa kandungan episode mo kesa ilatag sa iyo ang mga proyektong dapat mong pagbidahan, huh!

Ang tanong siyempre mula sa mga daldalera, katkatera at mga tsismosang totoo, sa pagkandong ni Kyline kay Kobe, wala man lang ba siyang naramdamang may kumikislot-kislot, ou, ipintig-pintig at tila nagngangalit na kalamnan? Ay! Ang savage niyo! Hahahaha!

Ang importante upgrade na upgrade ang bagong ka-close ni Alcantara, hindi ba naman? Kung dati eh baby boy at mama’s boy na si Maverick Legaspi ang palagian niyang accessory, ngayon eh barakong totoo at lalaking-lalaking naman talaga ang 6’5 tall na si Kobe Paras.

Kyline Alcantara, yung totoo, yung totoong-totoo, si Kobe ba ay may isa, dalawa may sasampalin ka pang taglay na pambihira? Palo-palo reveal at sharing naman diyan. Mapapa-sana all ka na lang talaga eh!

May dapat pa ba tayong reaksyon sa pagpaparungit ni Ahron Villena sa isang direktor na hindi naman niya pinangalanan?

Mas hahangaan ko ang expose nitong si Villena kung hindi niya ginawang bulag na chika ang kanyang ipinahayag. Kung tunay siyang matapang, dapat pinangalanan niya ang sinasabi niyang direktor na diumano ay sinamantala ang kanyang kabataan at pagiging baguhan. Hindi siya nakatanggi sa mga panghihipo nito sa kanyang pagkalalaki na takdang lagyan ng protective plaster dahil may cinematic na pakikipagtalik siyang gagawin sa isang eksena.

May direktor na iningunguso ang pangkat katkatera at madlang mahadera na siyang salarin sa bulag na pahayag nitong si ginoong Villena.

Kung ang parunggit na ito ay nakatulong kay Ahron para tuluyan niyang mabura sa kanyang sistema ang nasabing eksenang hindi niya sinasang-ayunan, naway makuha mo ang iyong closure at healing,

Sa susunod na may pasabog kang muli, pangalanan ang dapat pangalanan para hindi magmukhang ampaw at hugot lang sa hangin ang iyong ipinangangalandakan. Yun lang.