Jodi Sta. Maria nagkapasa sa taping

Very physical pala ang role ni Jodi Sta. Maria bilang “Lavender Fields.”

Sa grand presscon ng series, inamin ni Jodi na may pagkakataon na nasaktan siya sa kanyang mga fight scenes.

“Kung meron mang mga nasaktan, ay oo. Ito na yata ‘yung ano, parang nagkapasa-pasa ako dito left and right,” say ng premyadong aktres.

“Parang every time na uuwi ako sa bahay, parang may bago akong baon, bagong pasa. And I’m very thankful na I get to do this with these wonderful people. I’m very grateful. My heart is full,” dagdag pa niya.

Pinaaabangan ni Jodi ang third week episode ng “Lavender Fields” kasi umaatikabong aksyon ang mangyayari.

q q q

Kim Chiu may touching message kay Angelica Panganiban

Isa ang “It’s Showtime” host na si Kim Chiu sa mga nakiramay kay Angelica Panganiban dahil sa pagkamatay ng mother nito.

Nag-post si Kim ng ilang photos na kuha sa burol ng mommy ni Angelica. Isa na rito ang isang kuha habang nagsasalita ang aktres patungkol sa kanyang ina.

Mailing pero very touching ang short message ni Kim sa kanyang post.

“Yakap na mahigpit momsy @iamangelicap. Rest in paradise, Tita Annabelle,” say ni Kim.

q q q

Yassi Pressman nag-viral dahil sa ring light

Marami ang nag-react na netizens sa viral photo ng Viva Artist na si Yassi Pressman matapos na kumuha ito ng driver’s license.

Napukaw ang attention ng maraming netizens nang gamitan si Yassi ng right light habang kinukunan ito ng photo.

Sa isang Facebook page, nag-react ang netizens. Hindi raw fair ito.

Wow bongga! Bakit noong ako ang kumuha ng Drivers License walang ring light?

“It’s so unfair naman this.. yung camera pa doon masyadong mataas pang basketball player ata so kailangang mong tumingala ng bahagya naka tunganga habang hinihintay umilaw ang flash. Nung nakuha ko na DL ko yung hitsura ko para tuloy akong may tinititigan nakakamangha. Mukhang gulat eh.”

“Pag artista may ring light, pag pangkaraniwang tao sasabihan na bawal ngumiti.. ok na yan. Hustisya”

“My idea n ako pag kkuha ako ng driver license.dadalhin ko ring light namin. Pag sinabi bawal ssabihn ko bkt si yassi my ring light. Tapos kme mga ordinaryo na tao bawal. tao din po kme.”