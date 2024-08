Maria Ozawa hirap magtiwala

Aminado ang dating Japanese AV star na si Maria Ozawa na minsan sa buhay niya ay hindi siya naniwala sa pagmamahal dahil na rin sa pagsabak niya sa mga adult films noon sa Japan.

Dagdag pa ng dalaga, talagang nahirapan siyang magtiwala sa mga lalaking nagkakagusto at nanliligaw sa kanya noong mga panahong gumagawa pa siya ng mga adult video kung saan kailangan niyang ipakita ang kanyang hubad na katawan.

Kung matatandaan, unang nakilala ang pangalan niya sa mga adult movies hanggang sa makatawid nga siya sa pagiging aktres at nakapagpatayo ng sariling business.

Sa isang panayam, natanong ni King of Talk Boy Abunda kung nagkaroon ba ng doubts ang dalaga sa love.

“Yes. Of course. Especially, when I was in the AV business. It was like really obvious that people were…they just liked me for what I am, not like, who I really am,” simulang sagot ng aktres.

“Usually, they would just say that I would never be able to be in a real relationship, or you won’t be able to trust people because you’re in the industry. Who would, like, really, you know, think about you in a serious way and all that,” dagdag niya.

Ayon pa kay Maria, napakahirap daw kasi talagang intindihin ang mga lalaki pero alam naman niya ang taong gusto niyang makasama forever.

“Who understands when women are like or when I really concentrate on, like working, because business is very important, and people who are not too conservative. Especially in Japan, they still have, well, it’s our culture, so I don’t want to say anything against it,” sabi ni Maria.

“But you know, women are supposed to be housewives, they should stay home. And those kinds of mindsets are okay because that’s their culture. I don’t mind at all. But for me, I want somebody who’ll be supportive of me, and independent,” dagdag niya.

Paglilinaw din niya, naniniwala pa rin naman daw siya pag-ibig.