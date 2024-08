DJOKOVIC HANDA SA US OPEN TITLE DEFENSE

New York, United States -- Ramdam pa rin ng Serbian superstar na si Novak Djokovic ang hatak ng kasaysayan ng tennis habang nilalayon niyang maging unang tao sa loob ng 16 na taon na matagumpay na naidepensa ang kanyang titulo sa US Open.

Ang second-seeded na si Djokovic, na nakasakay sa pinakamataas na tagumpay sa Olympic sa Paris, ay humahabol ng maraming rekord sa Flushing Meadows, kung saan binuksan niya ang kanyang kampanya sa Lunes ng gabi laban sa Moldovan qualifier na si Radu Albot.

Ang 37-taong-gulang ay maaaring makasama kina Jimmy Connors, Pete Sampras at Roger Federer bilang ang pinakamatandang Open era na nagwagi ng kampeonato, at may 25th Grand Slam title na angkinin ang outright record para sa karamihan kailanman -- isang marka na kasalukuyang ibinabahagi niya sa Australian great Margaret Court.

Siya rin ang magiging unang tao na mauulit sa New York mula noong manalo si Federer ng limang sunod na US Opens mula 2004-2008.

“I didn’t know about that,” sabi ni Djokovic. “I knew it was probably the case for five, 10 years, but I didn’t know it was that long. Hopefully that changes this year. That’s the goal.”

Ang isang tagumpay ay makikita kay Djokovic na pahabain ang kanyang sunod-sunod na taon na may hindi bababa sa isang titulo sa Grand Slam hanggang pito. Mula 2011-23, isang beses lang siyang na-shut out sa majors, noong 2017.

Sa ngayon sa 2024 ang mga majors ay napunta sa isang bagong henerasyon. Hinahabol ni Carlos Alcaraz ng Spain ang ikatlong sunod na Grand Slam matapos ang mga tagumpay sa Roland Garros at Wimbledon.

Ang Italyano na si Jannik Sinner ay nanalo sa Australian Open sa kanyang paraan upang palitan si Djokovic sa tuktok ng world rankings.

Sa pagreretiro ni Federer at si Rafael Nadal ay nakikipaglaban sa mga pinsala, sinabi ni Djokovic na ang kanyang namumuong mga karibal sa mga tulad nina Alcaraz at Sinner ay nagpapanatili sa kanya ng motibasyon.

“These kind of rivalries that I have with Jannik and Carlos are the kind of matchups that still bring that joy of competition to me and inspire me to really push myself to perfect the game,” sabi ni Djokovic.

“People ask me ‘now that you have basically won everything with the golden medal, what else is there to win?’ I still feel the drive. I still have the competitive spirit. I still want to make more history and enjoy myself on the tour,” dagdag niya.

Tinawag ni Djokovic ang seremonya ng medalya pagkatapos ng kanyang tagumpay sa Paris Games na “marahil ang pinakamatinding emosyon na naramdaman ko sa tennis court”.

“I think the moment of when I achieved it, how I achieved it, after years of trying, the journey... makes it even more unique,” sabi ni Djokovic. “Grand Slams are the pillars of our sport They are the most important historical tennis events that we have.”

“So if you don’t get pumped and inspired to play your best tennis at Grand Slams, it’s hard to do that anywhere else,” dagdag niya.

Samantala, dumating si Sinner pagkatapos ng isang nakaka-emosyonal na pagsisiyasat sa doping, kung saan nakaligtas siya sa isang mahabang pagbabawal matapos tanggapin ng mga opisyal ang kanyang paliwanag na ang ipinagbabawal na substance ay pumasok sa kanyang sistema bilang resulta ng kontaminasyon mula sa isang miyembro ng support team.

Ang 23-taong-gulang na Italyano ay dalawang beses na nasubok na positibo para sa clostebol, isang ipinagbabawal na anabolic agent, noong Marso. Inanunsyo ng International Tennis Integrity Agency nitong linggo na naalis na siya sa maling gawain -- isang araw pagkatapos niyang manalo sa Cincinnati Masters.

“I’m just happy that it’s finally out,” sabi ni Sinner.

Ngunit ang kanyang pag-asa para sa “malinis na hangin” sa US Open ay maaaring masira dahil ang mga manlalaro ay nagtatanong kung bakit walang anumang anunsyo ng isang pansamantalang suspensyon habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.

Sinabi ni Sinner na hindi siya mahuhuli sa mga alalahanin sa kanyang reputasyon.

“This, I can’t really control,” saad ni Sinner. “So let’s see.”

Si Alcaraz, na nanalo sa kanyang unang major sa US Open noong 2022, ay labis na nabugbog sa kanyang pagkatalo kay Djokovic sa Olympic final.

Napaluha siya sa korte at sinabing naramdaman niyang “pinabayaan niya ang Espanya”.

Nawalan siya ng lakas sa second-round exit sa Cincinnati at na-tweak ang bukung-bukong sa pagsasanay sa Flushing Meadows, ngunit iginiit na “100 percent” siya para sa kanyang first-round match sa Martes.

Ang nagtatanggol na pambabaeng kampeon na si Coco Gauff ay dumanas ng nakababahala na pagbaba ng porma sa mga nakalipas na linggo, na nagdulot ng pagdududa kung maaari siyang maging unang babae mula kay Serena Williams noong 2014 na matagumpay na ipagtanggol ang kanyang korona sa US Open.

Ang isang mabagyo na third-round exit mula sa Olympics ay sinundan ng maagang pagkatalo sa Toronto at Cincinnati.

Ang limang beses na major winner at world number one na si Iga Swiatek, ang 2022 champion, ay nakapasok sa Cincinnati semi-finals kung saan siya ay natalo ni Aryna Sabalenka.

Si Sabalenka, ang Australian Open champion at runner-up kay Gauff sa New York noong nakaraang taon, ay isa pang contender sa malawak na open field na kasama rin sa Wimbledon winner na si Barbora Krejcikova at Olympic gold medalist na si Zheng Qinwen.