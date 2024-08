Mayweather nangibabaw kay Gotti sa exhibition fight

Naungusan ng dating kampeon ng boksing na si Floyd Mayweather si John Gotti III sa kanilang labang pang-eksibisyon sa Mexico City nitong Sabado ng gabi.

Wala nanalo at natalo sa laban dahil ito’y eksibisyon lamang.

Si Mayweather, 47, ay nagretiro sa boksing noong 2017 na walang talo sa 50 laban. Si Gotti naman ay ang 31-anyos na apo ng yumaong boss ng pamilyang sindikato (Gambino) sa New York City na si Joh Gotti. Mayroon siyang 5-1 rekord sa mga labang mixed martial arts bago lumipat sa boxing.

Dinomina ni Mayweather si Gotti mula simula hanggang matapos sa kabila ng kalituhan nang hindi tumunog ang batingaw at nang umalis ang referee sa ring sa kalagitnaan ng laban.

Ang laban ay may walong ronda na tig-dalawang minuto at may dalawang minutong pahinga.

Si Gotti ang unang pumasok sa ring sa isang arena na puno ng higit sa 22,000 mga manonood.

Nagkaroon ng ilang sandaling kalituhan pagkatapos ng dalawang minuto dahil hindi tumunog ang kampana at nagpatuloy ang laban hanggang sa makarinig ng mga reklamo mula sa kanto ni Gotti.

Lalong nagkaroon ng pagkalito sa ikalawang round nang, pagkatapos ng ipinagbabawal na suntok ni Mayweather, ang taga-Panama na referee na si Hector Afu ay umalis sa ring, na tila naiinis sa mga aksyon ni Mayweather.

Ang Mehikanong referee na si Alfredo Uruzquieta ang pumalit.

Madaling naiwasan ni Mayweather si Gotti sa ikatlong round at hanggang sa pang-apat na si Gotti ay naghagis ng ilang seryosong suntok sa katawan ni Mayweather.

Ang mga tao ay nagsimulang magpakita ng kanilang sama ng loob sa pamamagitan ng mga sipol sa kawalan ng pagiging panlaban ni Gotti sa pagtatapos ng round.

Pinaulanan ng suntok ni Mayweather si Gotti, na walang gaanong ginawa para ipagtanggol ang sarili, sa ikaanim at ikapitong round, na lalong ikinainis ng mga tagahanga.

Nakorner ni Mayweather si Gotti sa final round ngunit nanatili ang kanyang kalaban hanggang sa final bell.

Walang opisyal na nanalo dahil exhibition match ang laban.

Nilabanan nina Mayweather at Gotti ang kanilang unang eksibisyon sa South Florida noong Hunyo 2023, isang laban na natigil sa ikaanim na round dahil sa mga insulto sa pagitan ng dalawang manlalaban na nagdulot ng suntukan sa ring.