Jana Agoncillo balik-drama sa ‘Lavender Fields’

Nagbida siya sa hit teleserye na “Ningning.”

Nagpatuloy ang kanyang pagkinang nang mapasama siya sa “Dream Dad,” na pinagbidahan ni Zanjoe Marudo.

Ang last project niya ay ang “Starla” na pinagbidahan ni Judy Ann Santos kasama si Charo Santos.

Welcome news para kay Jana ang pagkakasama niya sa “Lavender Fields.”

“I just want to take advantage of that – to learn, to give the best that I can possibly give and to show that I deserve what I have,” say niya.

First time ni Jana na makasama ang young cast members at natutuwa siya sa transition nila bilang child stars to teen stars.