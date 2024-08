Rabiya Mateo bilang ‘Ligaya’ siguradong patok

Ang mga barakong totoo, damang-dama at talagang nagngangalit ang mga mauugat na kalamnan dahil sa pangmalakasang pangrahuyo ni top 21 Ms. Universe semi-finalist Rabiya Mateo.

Tunay na may estrella at luningning si Rabiya dahil talaga namang ang hubog at ohlalang kurbada niya, ang kayumangging kaligatang balat, at magandang mukha, ay talaga namang nagdudulot ng ligaya sa mga barako at mga kababaihang nagnasasa at nagmamahal sa kapwa nila mga babae.

Sa kanyang mga IG post at iba pang mga larawang ibinabahagi sa iba niya pang social media platforms, morenang bathaluman talaga si binibining Mateo. Kaya nga marami ang hangang-hanga at inggit na inngit sa kisig, kaguapuhan at tikas ni Jeric Gonzales, huh. Si Rabiya lang naman ang Ms. Universe sa kanyang buhay dahil na magka-relasyon ang mga Sparkle artist.

Bukod sa taglay niyang beauty, ay talaga nga namang katakam-takam ang kanyang balingkinitang katawan, dahil nga mula sa Iloilo si Mateo, panalo ang lambing niya at super sexy rin ang accent at siyempre, ang mas lalong nagpapatingkad sa kanyang dakilang kagandahan, ay ang katotohanang matalino siya.

Marami rin ang nakakapansin na malaki ang improvement niya pagdating sa pagbibigay-buhay sa mga katauhang kanyang ginagampanan sa mga palatuntunan na mula sa Kamuning network.