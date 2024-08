Mainit na Biñan sinunog ang Nueva Ecija

Natagpuan ng Biñan Tatak Gel ang marka kung saan-saan at tinalo ang Nueva Ecija, 99-82, sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season sa Alonte Sports Arena sa Biñan, Laguna noong Martes.

Naangat ng perpektong 5-sa-5 na pagtira ni Niño Cañaleta ang Biñan at 11-sa-21 na triple para sa mataas na 52.4 porsyentong conversion. Mayroon rin silang 18 sa 21 free throws (85.7 porsyento), at 24 sa 42 (55.8 porsyento) mula sa field patungo sa ika-14 na panalo nila laban sa 8 talo sa round-robin elimination round ng 29-koponang torneyo.

Samantala, itinayo ng Caloocan Batang Kankaloo ang 20-puntos na lamang (50-30) sa kaagahan ng ikatlong quarter at ginamit ito bilang buffer para talunin ang Pasay Voyagers, 77-71, at umangat sa 12-8 na kartada.

Parehong ruta ang tinahak ng Parañaque Patriots upang talunin ang Marikina Shoemasters, 88-78, at abutin ang Voyagers sa kartadang 14-9.

Sinalubong ng Biñan ang ikatlong quarter sa pamamagitan ng 10-puntos na lamang, na ang huling pito ay galing kay Jonathan Grey, para umangat pa, 62-39, kung saan hindi na nakabangon ang Nueva Ecija at natamo ang ikatlong kabiguan sa 21 laro, na kasunod sa Pampanga (22-1) at San Juan (21-1) sa overall standing.

Si Cañaleta, na maraming beses na naging slam dunk king bago nalaman na siya ang may soft touch, ay naka 23 puntos, kabilang ang 10 sa unang quarter, at apat na rebounds para makuha ang Daily Fantasy best player honors.

Nagbigay ng suporta si Jeric James Pido na may 19 puntos, limang assist kasama ang apat na rebounds, at gayundin si Grey na may 15 puntos kasama ang apat na rebounds, at si Pamboy Raymundo na may 12 puntos, tatlong rebound at tatlong assist.

Umiskor din ang beteranong si Marc Pingris para sa Biñan na may walong puntos, 10 rebounds, apat na assist, dalawang steals at dalawang block.

Ang Nueva Ecija, ang kampeon ng 2022 MPBL, ay nakakuha ng 16 puntos, walong rebound at apat na assist mula kay JB Bahio, 15 puntos at tatlong assist mula kay JC Cullar, at 10 puntos at limang assist mula kay Chris Bitoon.

Sa sobrang lakas ng Biñan ay pinayagan ng Lagunense ang Rice Vanguards na manguna lamang sa loob ng 46 segundo (7-6) bago agawin ang kontrol.

Sa iba pang mga laro tinalo ng Caloocan at Parañaque ng kanilang mga kalaban.