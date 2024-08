Julia Barretto at Joshua Garcia tagumpay sa ‘gamitan’

Para sa pangkat katkatera, isang malaking tagumpany ang ‘gamitan’ nina Julia Barretto at Joshua Garcia kasi nga ang kanilang pelikulang pinagtambalan muli, ang “Un/Happy For You” ay siksik, liglig at umaapaw ang kita sa takilya,

Ayon sa opisyal na pahayag mula sa Star Cinema, naka-P65 milyon ang kinita nito nung unang araw na ito ay isinalang sa mga sinehan. Kaya bullish ang pamunan, huh. Hindi kataka-taka na sa kasalukuyan ay naka-P165 na ang tinabo nito at siguradong mas lolobo pa ito lalo na nga’t panalo ang word of mouth at feedback sa nasabing pelikula.

Sa wakas, sobrang saya tiyak ni pretty miss Barretto dahil sa major, major na tagumpay ng pelikula nila ni Garcia, mapapatawad na siya sa major flops niyang kasama sina Carlo Aquino, Aga Muhlach at iba pa, huh!

Siguradong maligaya rin si young master Joshua lalo na nga’t sumadsad rin sa takilya ang huli niyang pelikua na “Fruitcake.”

Ang tagumpay nina Julia at Garcia ay patotoo na may fandoms silang may purchasing power at dahil maganda ang kwento nito, maraming nanonood, naka-relate at palong-palo ang word of mouth.

Marami sa mga taga entertainment industry ang masaya sa magandang resulta ng “Un/Happy For You” dahil bago pa nga magsimula ang opisyal na Ber months, may pelikula na agad na pangmalakasan sa takilya.

Congratulations na matagumpay niyong “gamitan” Julia Barretto at Joshua Garcia at naway ang mga susunod na ipapalabas na pelikulang Pilipino ay maging palong-palo rin.