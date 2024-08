Da hu ang kasamang bata ni AJ Raval

***

Albert Martinez nagpalaki ng tiyan sa ‘Lavender Fields’

Bilang Zandro Fernandez na isang imbestigador sa “Lavender Fields,” nakatulong kay Albert Martinez ang pagkakaroon ng mga kaibigan sa PMA at PNP.

“The good thing about it is I have friends in the agency in real life. I must thank batch 96 of PNP. And then my batch 89 of PMA. I’ve seen how they are,” say niya.

In the future, balak ni Albert na maging isang reservist.

“I will become army reservist because most of my misthas are from the army,” say niya.

Hindi pala first time ni Albert na makatrabaho si Jodi Sta. Maria na bida sa series bilang “Lavender Fields.” Puring-puri niya ang aktres dahil sa galing nito sa pag-arte.

“She’s part of the actor’s that I really praise. They make a scene real. For an actor, hindi na siya effort kasi automatic na ‘yung scene. Hindi ka na mahihirapan,” say niya.

Malaki ang naging sacrifice ni Albert para sa kanyang role sa “Lavender Fields.” Kinailangan kasi niyang magdagdag ng timbang at magpalaki ng titan.

“Gaining for me is much harder. Yung gaining, hindi sanay ang body ko. The gaining took a while. They wanted a bigger stomach. Kain kaagad ng marami. At inom ako nang inom ng beer,” say niya.