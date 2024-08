Sinner itinumba si Zverev

Cincinnati, United States -- Tinapos ni Jannik Sinner ang kanyang sunod-sunod na pagkatalo laban kay Alexander Zverev sa pamamagitan ng 7-6 (11/9), 5-7, 7-6 (7/4) na panalo noong Linggo para i-set up ang final sa Cincinnati Open laban sa American Francis Tiafoe.

Ang world number one ay natalo ng apat sa limang nakaraang mga laban laban sa German, na ang tanging panalo niya ay dumating sa Roland Garros apat na taon na ang nakalilipas.

Ang mahigpit na tagumpay ay tumagal ng higit sa tatlong oras hindi pa kasama ang pag-ulan.

Ang laban ay na-pause sa kalagitnaan ng first-set tiebreaker sa loob ng halos 30 minuto habang may shower na dumaan sa lugar -- isa pang yugto ng masamang lagay ng panahon na bumalot sa kaganapan nitong mga nakaraang araw.

Naisalba ni Sinner ang dalawang set points ni Zverev at nanalo sa opener sa sarili niyang ikatlong pagkakataon, nahulog lamang siya sa ikalawang set nang natalo siya sa maagang break at nabalian muli sa ika-12 laro nang magpadala siya ng overhead sa net.

Ang ikatlong set ay napunta sa isang tiebreaker kung saan ang Sinner ay nakakuha ng 5-2 lead at nagtagumpay sa kanyang ikalawang match point.

“It was a tough match, a very exciting match,” sabi ni Sinner. “We played in different conditions: sunny, rain and then night. There was a lot of tension for both of us. I’m very happy with my performance and happy to be in the final.”

Ang Sinner, na nanalo sa kanyang huling titulo sa damuhan sa Halle dalawang buwan na ang nakakaraan, ay maglalaro ng isang pambihirang pangwakas na Lunes laban sa nagwagi mula kay Frances Tiafoe at Danish 15th seed Holger Rune.

“I had to play with my gut, I feel that is my strength,” sabi ni Sinner. “We had some ups and downs over three hours. I couldn’t have played a better match than this to prepare.”

“If I’m going to win bigger matches, I have to be more in shape. Today I stayed mentally strong; I’m proud of that,” dagdag niya.