Cristine Reyes balik Instagram na

Matapos mag-deactivate ay ibinalik na ng aktres na si Cristine Reyes ang kanyang Instagram account.

Ginawa niya ito para batiin ang boyfriend na si Marco Gumabao sa birthday concert nito.

“Wishing you all the best on your special birthday concert, my Love,” say ni Cristine sa kanyang caption ng tatlong photos nila ni Marco.

***

Marami ang naaliw sa post ng It’s Showtime host na si Vice Ganda sa kanyang latest upload sa YouTube.

Pinagtripan kasi niya si mommy Rosario. Nakipagkuntsaba siya sa kanyang mga kapatid para biglain ito.

Pinalabas niya na room tour ang gagawin niya. Siyempre pa, paniwalang-paniwala naman si madir.

Noong una, inikot ni madir si Vice Ganda sa kanyang kuwarto. Ipinakita niya ang ilang mga photos niya kasama ang kanyang pamilya.

Then, binuksan ni Vice Ganda ang cabinet ng kanyang ina. Nabuking niya ang mga gamit na inuuwi ng kanyang ina mula sa stay nila sa mga hotel.

Nang buksan ni Vice Ganda ang isang cabinet, natuklasan niya ang isang mangkukulam. Gulat na gulat ang kanyang ina.

“May naglagay diyan. Hindi akin yan,” say ng madir ni Vice Ganda.

Nagkaroon ng confrontation si madir at ang sister ni Vice Ganda.

“Tumigil kayo. Baka akalain ng tao mangkukulam ako,” say ni madir.

Sa huli, inamin ni Vice Ganda na prank lang ang ginawa nila sa kanilang madir.

In fairness, marami ang naaliw sa post na iyon ng It’s Showtime host.

“G na g talaga yung vlog mo meme. Tanggal stress ko kagabi.:

“done watching..sakit sa tyan kakatawa.”

“HAHAHAH SUPER FUN.”