BAKBAKANG CELTICS, KNICKS SA NBA OPENER

New York, United States — Bubuksan ng NBA ang 2024-25 season nito kung saan ang reigning champion na Boston Celtics ay nagho-host sa New York at ang Los Angeles Lakers na nagho-host sa Minnesota sa isang iskedyul na inihayag noong Huwebes.

Ang ika-79 na regular season ng NBA ay may tip sa mga paligsahan sa Martes, Oktubre 22 at magtatapos sa Abril 13, 2025, kapag ang lahat ng 30 koponan ay maglalaro.

Ang Celtics ay maglalahad ng 18th NBA championship banner bago harapin ang Knicks sa isang matchup ng nangungunang dalawang Eastern Conference playoff seeds.

Ang all-time NBA scoring leader na si LeBron James ay magsisimula ng record-tying 22nd league campaign kapag ang Lakers ay magho-host sa Minnesota, ang Timberwolves na magmumula sa kanilang pangalawang pinakamahusay na season at isang unang biyahe sa loob ng 20 taon sa Western Conference final.

Ang NBA playoffs ay magsisimula sa Abril 19, pagkatapos ng play-in games Abril 15-18, kung saan ang best-of-seven NBA Finals ay nakatakdang magsimula sa Hunyo 5.

Ang bawat koponan ay maglalaro ng 82 regular-season games na may ilang matchup na tutukuyin bilang resulta ng NBA Cup, ang in-season tournament na magsisimula sa Nobyembre 12 at magtatapos sa Disyembre sa Las Vegas.

Noong Oktubre 23, ang ikalawang araw ng kampanya sa NBA, ang siyam na beses na NBA All-Star na si Paul George ay nagdebut sa Philadelphia 76ers laban sa bumibisitang Milwaukee Bucks at ang Los Angeles Clippers ay naglaro ng kanilang unang laro sa kanilang bagong home arena, ang Intuit Dome, laban sa Phoenix.

Ang reigning Western Conference champion Dallas, kasama ang bagong guard na si Klay Thompson, ay gaganap na host sa Oktubre 24 sa San Antonio, kasama ang reigning NBA Rookie of the Year na si Victor Wembanyama ng France at bagong Spurs guard na si Chris Paul na magsisimula sa kanyang ika-20 na kampanya sa NBA.

Sa gabing iyon makikita rin sina Shai Gilgeous-Alexander at ang Oklahoma City Thunder na bumisita sa reigning NBA Most Valuable Player Nikola Jokić at sa Denver Nuggets.

Sa Oktubre 25, bibisita ang Phoenix sa Lakers at makakaharap ng Indiana ang New York.

Ang NBA ay magtatanghal ng limang laro sa Pasko, kasama ang San Antonio sa New York, Minnesota sa Dallas, ang Lakers sa Golden State, Philadelphia sa Boston at Denver sa Phoenix.

Itatampok ni Martin Luther King Jr. Day ang Minnesota sa Memphis, Boston sa Golden State at Dallas sa Charlotte.

Isang linggo ng karibal sa NBA ang gaganapin sa Enero 21-25 kung saan ang huling araw ay makikita ang Boston sa Dallas sa isang rematch ng NBA Finals noong nakaraang season kasama ang Denver sa Minnesota at ang Lakers sa Golden State.

Ang NBA ay walang mga laro sa Nobyembre 5, araw ng halalan sa US, sa hangarin na hikayatin ang mga tagahanga na bumoto. Lahat ng 30 koponan ay maglalaro sa Nobyembre 4.

Maglalaro din ang NBA sa Mexico City sa Nobyembre 2 sa pagitan ng Miami Heat at Washington Wizards at sa Enero 23 at 25, 2025, sa Paris sa pagitan ng Indiana at San Antonio.

Si George, na naglaro sa Clippers sa nakalipas na limang season, ay bibisita sa kanyang dating club kasama ang kanyang mga bagong kasamahan sa 76ers sa Nobyembre 6.

Pangungunahan ni Thompson ang Dallas sa San Francisco sa Nobyembre 12 para harapin ang kanyang dating club, ang Golden State Warriors.