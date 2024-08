June Mar Fajardo nanalo ng ika-8 MVP award

Iniukit ni June Mar Fajardo ang kanyang pamana sa kasaysayan ng basketball ng Pilipinas nang nakakuha siya ng isa pang Most Valuable Player award para sa Season 48 ng PBA Leo Awards kahapon sa Smart Araneta Coliseum.

Ang bagong MVP award ng 6-foot-10 na star player ng San Miguel Beer ay record-extending na ikawalong pinakamataas na karangalan sa loob ng 12 taon sa liga o mula noong siya ay na-draft bilang top overall rookie pick noong 2012 ng kanyang koponan.

Isang 10-time PBA champion, napanalunan ni Fajardo ang kanyang 10th Best the Player of the Conference noong Season 48 Philippine Cup, kung saan nalampasan niya ang kanyang kakampi na si CJ Perez, Stephen Holt ng Terrafirma, Robert Bolick ng NLEX, at dating Barangay Ginebra banger na si Christian Standhardinger.

Ito rin ang ikalawang sunod na edisyon na aangkinin ni Fajardo ang MVP plum matapos mabigyan ng parehong award noong Season 47. Bago iyon, ang 34-anyos na beterano ay nanalo ng MVP recognition mula 2014 hanggang 2019.

Kasama rin si Fajardo sa All-Defensive Team na tampok sina Cliff Hodge ng Meralco, Kemark Cariño ng Terrafirma, Joshua Munzon ng NorthPort, at Chris Newsome ng Meralco.

Pinangalanan din siya sa First Mythical Team kasama sina Standhardinger, Arvin Tolentino, Perez, at Newsome.

Samantala, si Stephen Holt, na naglaro sa kanyang unang season sa Terrafirma bago lumipat sa Barangay Ginebra, ay nanalo ng Rookie of the Year award habang si Paul Zamar ay nagtagumpay sa Samboy Lim Sportsmanship Award.

Ibinulsa naman ni Jhonard Clarito ng Rain or Shine ang Most Improved Player honor.

Ang Ikalawang Mythical Team ay binubuo nina Hodge, Jason Perkins, Calvin Oftana, Juami Tiongson at Holt.