Angela Morena naka-crossover na sa TV

Sa movie niyang Kabit mula sa Vivamax ay puring-puri siya ng mga manonood.

“Ang ganda ng movie nato. Deserve ipalabas sa mga cinehan.”

“Congrats angela for this movie.. this is diffrent from ur other movies showing your p.. hair.”

“Ganda ng movie ang galing mo ms. Angela morena.”

Sa latest Vivamax movie niyang Butas ay tiyak na paglalawayin ni Angela ang mga kalalakihan. Kasama niya rito ang Vivamax Crush na si Angelica Hart at mga tunay na barakong sina JD Aguas and Albie Casiño. Ito ay mula sa direksyon ni Dado Lumibao.

May World Premiere this AUGUST 30 ang Butas exclusively sa Vivamax.