HERO’S WELCOME PARA KAY CALOY YULO

Maaaring na kay Carlos Yulo na ang lahat sa ngayon kasunod ng kanyang makasaysayang pananakop sa Paris Olympics.

Pero isa lang ang gusto niya: Tahimik na buhay.

Umuwi si Yulo sa nagpapasalamat at mapagmataas na bansang ito noong Martes ng gabi na hawak hawak ang dalawang gintong medalya na kanyang napanalunan sa pinakamalaki at pinakaprestihiyosong sports event sa mundo.

Kasama ang iba pang miyembro ng Team Philippines, lumakad siya sa red carpet matapos bumaba sa Philippine Airlines Flight 8888 at sinalubong siya ng hiyawan ng mga estudyante ng Villamor Air Base Elementary School.

Pagkatapos, tumuloy siya sa Malacanang para sa isang state dinner kung saan iginawad sa kanya ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Presidential Merit Award bukod pa sa P20 milyong cash incentives.

Ang kanyang cash reward, siyempre, ay iba pa rin sa makukuha niya mula sa P20 milyon mula sa Philippine Sports Commission alinsunod sa Republic Act 10699 gayundin ang P14 milyon mula sa House of Representatives, P5 milyon mula sa Arena Plus at P3 milyon mula sa Megaworld Corporation.

Pormal ding itinurn-over ng Megaworld ang kanyang three-bedroom condominium unit na nagkakahalaga ng P32 milyon sa upscale McKinley Hill sa Taguig City habang ibibigay sa kanya ng Century Properties ang P6-million house and lot sa Nasugbu, Batangas.

Gayunpaman, nais ni Yulo na mamuhay ng tahimik at mapayapang buhay habang nananatiling nakadikit sa kanyang layunin na manalo ng isa pang Olympic title sa Los Angeles Summer Games sa 2028.

“It’s really part of the deal that a lot of people will notice me. It’s still a blessing in my life, so I’m still very thankful and grateful,” saad ni Yulo sa DAILY TRIBUNE. “I prefer a quiet life, honestly, but I can’t avoid people recognizing me because of the honor I was able to bring to our country.”

Sinabi niya kapag ang euphoria ng kanyang tagumpay ay humina, siya ay magpapahinga upang magpahinga at muling mag-recharge para sa isa na namang nakakapagod na labanan sa hinaharap.

“Of course, I will take a break. This is something I need to do,” sabi ni Yulo, na nagkaroon ng napaka-abalang taon na nagsimula sa isang matagumpay na stint sa FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Cottbus noong Pebrero, Doha leg noong Abril, at Asian Artistic Gymnastics Championships sa Tashkent noong Mayo.

Ngunit ang 4-foot-11 gymnastics dynamite ay malayong matapos.

Sinabi niya na magsisikap siya at gagawa ng isa pang pagtakbo para sa Olympic glory, ngunit sa pagkakataong ito, kasama ang nakababatang kapatid na si Karl Eldrew, sa kanyang tabi.

“I heard I’ll be getting a lot of prizes, but maybe I’m more focused on the next cycle of the Olympics. It will be a greater experience for me because I want to defend that title that I won in the next cycle and show everyone that I’m worthy of a gold medal in all my performances in my competitions,” sabi ni Yulo.

Kinumpirma ng kanyang coach na si Aldrin Castañeda ang battleplan ni Yulo, sinabi na ang layunin nila ay ipagtanggol ang kanyang titulo sa Los Angeles.

“It will be the offseason for us for one to two months but we will try to qualify for 2028,” saad ni Castañeda.