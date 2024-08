Kanata insecure sa kanyang dibdib

Si Kanata, na binansagang “Lola-ving apo ng Occidental Mindoro,” ay ang second housemate na na-evict sa Pinoy Big Brother House.

Sa kanyang more than two weeks sa Bahay ni Kuya ay napag-usapan ng mga housemates ang mga insecurities nila.

Marami ang tila naloka sa sinabing insecurity ni Kanata

“Yung pinaka-insecurity ko talaga kaya feeling ko mataba ako is this (pointing her boobs),” say niya.

“Pero sabi nila, ‘bakit? Maraming may gusto niyan pero ikaw nai-insecure ka diyan? I don’t like this,” dagdag pa niya na ikinaloka lalo ng mga housemates

“Ako, maliit ako pero hindi ako nai-insecure (sa height ko),” say pa ni Kanata.

Bilang housemate ay maraming gustong patunayan si Kanata. Binasag niya rin ang assumption ng maraming housemates na iniisip na isa siyang weakling dahil siya ang pinakabata sa Bahay ni Kuya.

Ang iniisip nila ay si Kanata ang pinaka-weak dahil siya ang pinakabata kaya yung mga madadaling tasks lang ang pinagagawa sa kanya.

Sa isang episode, nakiusap si Kanata na magpakita ang kanyang ama. Lumaki kasi siya sa kanyang lola.

Walang galit sa kanyang ama si Kanata dahil nararamdaman niyang isang mabuting tao ang kanyang father.