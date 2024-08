PNP CHIEF: DIGNIDAD NG PNP, IBABALIK

Inihayag ni Philippine National Police (PNP) chief Police General Rommel Marbil na ibabalik niya ang dignidad ng lahat ng tauhan ng pambansang pulisya sa ilalim ng kanyang pamumuno.

At para simulan ito, ipinagbawal ni Marbil ang gawing taga-payong ng nga VIP o mga kilalang indibiduwal ang mga pulis.

Giit niya, lahat ng tauhan ng PNP ay hindi mga alalay, tagapag maneho o mga bayarang pulis.

Pinunto pa niya na dapat magsilbing huwaran ang kanilang mga tauhan sa pagiging maaasahan at higit sa lahat ay mapagkakatiwalaan.

Patuloy namang igagalang ng PNP ang mga karapatang pantao sa pamamagitan ng pagpapatupad ng “recalibrated approach” sa kanilang mga programa hinggil sa pagsugpo ng iligal na droga sa bansa.

Naniniwala ito na walang dapat na masasawing indibidwal sa pagpapatupad ng batas ng bansa.

Sa ibang balita, binasura ng Court of Appeals ang inihaing Petitions ng mga aktibistang sina Jonila Castro at Jhed Tamano para sa issuance ng Writ of Amparo, Writ of Habeas Data, and Protection Order ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) at State Agents ng Gobyerno dahil sa umano’y pandudukot sa kanila ng militar.

Ayon kay NTF-ELCAC Strategic Communications Cluster Chair Assistant Director General Jonathan Malaya, propaganda lamang at kasinungalingan ang ibinibintang ng mga naturang aktibista laban sa Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP), National Security Council (NSC) at NTF-ELCAC.

Batay sa desisyon ng korte, bigo umanong makapagpresenta ng substantial evidence ang mga petitioner.

Una nang iniulat na noong September 2023 sumuko umano sina Tamano at Castro sa Philippine Army’s 70th Infrantry Battalion ayon sa NTF-ELCAC. Konektado rin daw ang 2 aktibista sa rebeldeng grupo na News People’s Army (NPA).

Pero kalaunan ay ibinulgar ng dalawang kabataang environmental activists na dinukot sila ng militar sa Orion Bataan, taliwas sa pahayag ng gobyerno na sumuko at nagpasaklolo ang dalawa mula sa kilusan.

Kanina, sa pulong balitaan sa camp crame, binigyang diin ni Justice Angelita Miranda, NTF-ELCAC Legal Cooperation Cluster Chair, na napatunayan na na kasinungalingan lang ang inilahad ng dalawang aktibista at may galit lang talaga ito sa militar.