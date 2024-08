BEST OLYMPIC FINISH PARA SA TEAM PILIPINAS

Pormal na tinapos ng Pilipinas ang kampanya nito sa No. 37 – ang pinakamahusay na pagtatapos nito sa 100 taon nitong paglahok sa Summer Games.

Pinalakas ng gymnast na si Carlos Yulo at ng mga boksingero na sina Nesthy Petecio at Aira Villegas, ang mga Pinoy ay nakapasok sa top 40 sa unang pagkakataon at lumabas bilang pinakamahusay na gumaganap na Southeast Asian na bansa sa Summer Olympics na pormal na natapos noong Lunes ng umaga (oras ng Maynila). ) sa Stade de France.

Iginiit ni Yulo ang kanyang dominasyon nang pamunuan niya ang floor exercise at vault apparatus habang sina Nesthy Petecio at Aira Villegas ay nakapasok sa semifinals ng women’s 57-kilogram at 50-kilogram events, ayon sa pagkakasunod.

Dahil dito, nalampasan ng mga Pinoy ang pagtatapos nito sa mga nakaraang Palaro sa Tokyo sa ika-50 puwesto kung saan nasungkit ni weightlifter Hidilyn Diaz ang kanilang unang gintong medalya habang sina Petecio at Carlo Paalam ay tumama ng dalawang pilak at si Eumir Marcial ay nagdagdag ng tanso.

Bago ang Paris at Tokyo, ang pinakamahusay na pagtatapos ng mga Pinoy ay nasa No. 69 sa Rio de Janeiro noong 2016.

Mas mahusay ang performance ng mga Pinoy kaysa sa mga kapitbahay nito sa Southeast Asia tulad ng Indonesia at Thailand.

Ang mga Indonesian, isang bansang may 275.5 milyon, ay tumapos sa No. 39 na may dalawang ginto at isang tansong medalya habang ang mga Thai ay nasa No. 44 na may isang ginto, tatlong pilak at dalawang tansong medalya.

Samantala, ang Malaysia ay nasa No. 80 na may dalawang bronze medals at ang Singapore ay nasa No. 84 na may isang solong bronze. Hindi kasama ang Vietnam sa final ranking na walang maipakitang medalya.

Sa Asya, kitang-kita rin ang Pilipinas dahil nagtapos ito sa likod ng China (No. 2), Japan (No. 3), South Korea (No, 8), Uzbekistan (No. 13), Iran (No. 21), Bahrain ( No. 33), at Chinese Taipei (No. 35) habang ang Hong Kong ay nasa parehong ranking sa No. 37.

“We’re the best performer in Southeast Asia and No. 7 in Asia,” saad ni Philippine Olympic Committee president Abraha, “Bambol” Tolentino. “We wanted more, but with two gold and two bronze medals, should we ask for more from Paris?”

Ang United States ay lumabas bilang overall champion na may 40 gold, 44 silver at 42 bronze medals habang ang China at Japan ay nasa pangalawa at ikatlong puwesto na may 40 at 20 gold medals, ayon sa pagkakasunod.