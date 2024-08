TEAM USA NAKOPO ANG GOLD SA BASKETBALL

PARIS, France (AFP) -- Napanalunan ng United States ang ikalimang sunod na Olympic men’s basketball crown noong Sabado, na napigilan ang pakikipaglaban sa France 98-87 para kunin ang kanilang mga Olympic golds sa 17.

Sa isang rematch ng Tokyo Olympics final tatlong taon na ang nakararaan, muling napatunayan ni LeBron James at ng US team ang mga bituin ng National Basketball Association (NBA) para sa France, sa kabila ng pagsisikap ng sensational na NBA Rookie of the Year na si Victor Wembanyama.

Naghiwa ang France ng 14-point deficit sa tatlo sa tatlong minuto at apat na segundo upang maglaro sa put-back dunk ng Wembanyama, ngunit ang Golden State Warriors star na si Stephen Curry ay nag-drill ng three-pointer -- isa sa apat mula sa kanya na wala pang tatlong minuto ang natitira - - at ang Estados Unidos ay walang tigil na pinalakas hanggang sa matapos.

Nagtapos si Curry na may walong three-pointer -- kabilang ang isang bahaghari sa isang tumatalon na Wembanyama -- at pinangunahan ang US na umiskor na may 24 puntos.

“You just simply marvel,” sabi ni James kay Curry. “Having him on your side, you just try to get stops and figure out other ways on the other end but keep finding him, keep getting him the ball.”

“I was just trying to settle us down. All we wanted to do was get a good shot,” Curry said. “It had been a while since we had a good possession. Finally the momentum was on our side. At that point, your mind goes blank. You don’t really care about setting or the scenario or anything. It’s just a shot.”

Nagdagdag sina Kevin Durant at Devin Booker ng tig-15 puntos at umiskor si James ng 14 na may anim na rebounds, 10 assists, isang steal at isang block.

Para kay Durant ito ay isang US men’s record na ikaapat na Olympic gold. Nakuha ni James ang kanyang ikatlo at si Curry, isang four-time NBA champion, ay nag-claim ng kanyang una sa kanyang unang Olympic appearance.

“There’s a lot of relief,” sabi ni Curry. “It wasn’t easy but, damn, I’m excited, man. This is everything that I wanted it to be and more, so I’m excited.”

Ang Wembanyama ay nagkaroon ng kanyang pinakamahusay na opensiba na laro ng Olympics, na umiskor ng 26 puntos. Nagdagdag si Guerschon Yabusele ng 20.

Kumonekta ang France sa siyam lamang sa 30 three-point attempts at hawak ng United States ang 31-9 na kalamangan sa fast-break points.

Ang parehong mga koponan ay naka-lock sa defensively sa isang tense unang kalahati na nagtatampok ng 10 lead pagbabago.

Umangat ang Wembanyama para sa isang dunk na nagbigay sa France ng 11-10 lead at nagpagulong-gulong sa crowd ng Bercy Arena.

Ang mga Amerikano ay nakabalik sa harapan nang gumawa si Booker ng layup mula sa isang behind-the-back pass mula kay James at isang steal mula kay James ay nagpakawala kay Jayson Tatum para sa isang dunk.

Bumaba ng lima pagkatapos ng isang quarter, kinuha ng France ang 25-24 lead sa isang Bilal Coulibaly dunk, ngunit ang US ay nagpatuloy sa pag-capitalize sa paglipat mula sa mga miss ng France.

Dumaan si James sa traffic para sa layup, gumawa ng foul at nag-flex sa US bench bago ginawa ang free throw para iangat ang United States sa 37-31, at nanguna sila sa 49-41 sa halftime.