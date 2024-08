Itigil ang kalokohan

Ang mga gumagamit sa bigong putschist na si Antonio Trillanes IV para isulong ang kanilang political agenda ay umaasa na makuha ang halaga ng kanilang pera, dahil ang destabilization expert ay naglalayong gamitin ang kanyang pinakabagong gimik bilang springboard sa Senado sa mga botohan sa susunod na taon.

Sa pagsasampa ng sunud-sunod na mga recycled na kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kanyang mga dating opisyal at miyembro ng pamilya, inuulit lamang ni Trillanes ang kanyang tungkulin na agawin ang atensyon ng publiko upang maisalba ang kanyang mga bigong ambisyon.

Sa ilang mga pagkakataon, napatunayan na siya ay walang iba kundi isang operator na kumukuha ng kanyang mga order mula sa mga overlord sa power sphere.

Bago ang 2016 elections, pagkatapos ng kampanya ni Trillanes na demolish ang noo’y Bise Presidente Jojo Binay na nagbabaril para sa pagkapangulo sa isang taon na pag-iimbestiga sa harap ng Senate blue ribbon “subcommittee,” pagkatapos ay inilantad ni Minority Leader Juan Ponce Enrile ang masasamang intensyon ng rabble rouser.

Sa kauna-unahang pagkakataon sa inquiry na tumagal ng 25 session na estratehikong kumalat sa loob ng isang taon, dumalo si Enrile sa pagdinig upang patunayan na karamihan sa mga paratang na ibinangon ay walang basehan.

Ang presensya ni Enrile at ang mga tanong na ibinahagi niya batay sa wasto at legal na paraan ng paglalahad ng ebidensiya ay nagpatunay na ang buong usapin ni Trillanes ay isang pag-aaksaya ng oras ng Senado at pinagagana ng political motivation dahil siya rin ay angling para makakuha ng crack. ang bise presidente.

Hindi ipinahiram ni Binay ang kanyang presensiya sa mga paglilitis dahil palagian niyang sinasabi na ang pangunahing interes ng Senate panel, na binubuo ng tatlong senador na pinamumunuan ni Trillanes, ay siraan siya at biguin ang kanyang kandidatura.

Upang kontrahin si Enrile, nangako si Trillanes na gagawa ng mga bagong rebelasyon na hindi natupad.

Nahalal ang plotter habang nakakulong ngunit sa pagsisikap ng kanyang mga kasamahan sa Senado, sa pangunguna ni Enrile, pansamantala siyang pinalaya noong termino ni Pangulong Noynoy Aquino. Kalaunan ay binigyan siya ni Aquino ng amnestiya.

Nang maglaon, kinagat ni Trillanes ang kamay ni Enrile sa kanyang mga alegasyon tungkol sa beteranong public servant na sumusuporta sa isang gerrymandering bill.

Nagkataon, tinanggihan ni Duterte si Trillanes nang magboluntaryo siyang maging bise presidente sa matagumpay na pagsisikap ng dating pangulo noong 2016.

Dapat mag-ingat ang humahawak kay Trillanes sa susunod na target ng ulupong.