Angeli Khang sinasaktan umano ng ama

Aminado ang aktres at Vivamax Queen na si Angeli Khang na nakaranas siya ng pananakit mula sa mga mga kamay ng kanyang amang Koreano at ayon sa dalaga, kahit bata pa siya nang mangyari iyon ay sariwa pa rin sa kanyang isipan na parang kailan lang daw nangyari.

Sa isang panayam, sinabi ni Angeli na ibang klase raw magpakita ng pagmamahal ang kanyang tatay sa kanya at sa kapatid na lalaki.

“I was born here in the Philippines. After nu’ng elementary ko, pumunta ako ng Saipan with my dad. I really respected my dad and I missed him so much from not seeing him for a long time,” sabi ni Angeli. “Pero siguro iba ‘yung sobrang military discipline ni Daddy. My dad was a US military officer. Hindi matatapatan ang motherly love.”

“But a dad’s love, a father’s love, is uptight. A dad’s love is very different from a mother’s love. Pero since military discipline ‘yung dad ko, mas naging uptight pa siya,” dagdag niya.

Una umanong nakaranas ng pisikal na pang-aabuso ang kanyang kuya mula sa kanilang tatay.

“We were physically abused. Kahit ano’ng makita. One time, merong dos por dos kasi he owns a construction company there. Nu’ng nakita niya ‘yun sinaktan niya agad ‘yung kuya ko. Pinalo sa likod and hindi pula ang lumabas sa likod ng kuya ko, color purple na. The reason was only may pinapa-solve si daddy na math pero my brother ‘di niya agad nasagot. Nu’ng hindi na kinaya ng kuya ko, umuwi na siya ng Pilipinas,” saad ni Angeli.

Nang nasa Pilipinas na ang kuya niya, siya na ang pinagbalingan ng ama.