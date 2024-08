Bong Go addresses uniform issues for Filipino golfers at Paris Olympics

In his role as Chairperson of the Senate Committee on Sports, Senator Bong Go expressed his shock and disappointment upon learning about the lack of uniforms for Filipino golfers competing in the Paris 2024 Olympics.

STATEMENT OF SEN. BONG GO:

Bilang Chairperson ng Senate Committee on Sports, nabigla ako at labis na nalungkot nang malaman ko ang sitwasyon hinggil sa kawalan ng mga uniporme ng ating mga golfer sa Paris 2024 Olympics.

Ramdam ko po ang sama ng loob na inilabas ng ating mga atleta. Hindi natin ito inaasahan lalo pa't isinulong natin ang dagdag na P30 milyon na pondo para lamang sa preparasyon ng ating delegates sa 2024 Olympics.

Bukod pa riyan ang tig-P500,000 na financial support na ating ibinigay sa tulong ng Philippine Sports Commission (PSC) para sa bawat Filipino athlete at para-athlete na sasabak sa Paris Olympics at Paralympics ngayong taon.

Malaking bagay ang uniporme, kasi andun ang bandila ng Pilipinas. Iyon ang sumisimbulo sa bansang kanilang inirerepresenta. Kaya ang tanong ko ngayon sa Philippine Sports Commission at sa concerned national sports association: Ano ang nangyari?

Kung kinakailangan, bubusisiin natin ito sa komite pagkatapos ng Paris Olympics at magsasagawa tayo ng post-evaluation kung paano maiiwasan ang ganitong kakulangan at paano pa mas mapapabuti ang suporta sa ating mga atleta.

Hindi po natin nais magsisihan. Ang gusto lang natin ay maibigay ang sapat na suporta sa ating mga magigiting na atleta na bitbit ang karangalan ng ating bansa. Once in a lifetime lang po ang mga oportunidad na ito na makasali sa Olympics o iba pang international competitions. Ibigay na po natin ang buong suporta na nararapat!

Sabi ko nga, minsan lang tayong dadaan sa mundong ito. Kaya anumang tulong ang pwede nating ibigay, o anumang karangalan ang pwede nating ialay sa bansa, ay gawin na natin ngayon.

Gayunpaman, kahit na may ganitong mga aberya, proud na proud tayo sa bawat manlalarong Pilipino na patuloy na nagpapakita ng gilas, determinasyon at puso sa kanilang mga laban. Go, Go for Gold!