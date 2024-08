PBB housemate Fyang hirap bilang content creator

Aminado si Fyang na hindi madali ang maging isang content creator.

“Bilang content creator, hindi rin madali. Konting pagkakamali mo lang ay pupunahin ka na ng mga tao. Ang akala nila sobrang bad person mo na. Yung pinaniniwalaan ng mga tao ay yung nakikita nila sa social media.

“Pero at the same time ay masaya ding maging content creator kasi minsan nakakapag-provide ka na sa family mo, nakakapag-provide ka pa sa sarili mo,” say niya.

Wala man sa kanyang hitsura ang naghihirap ay ini-reveal ni Fyang na nanggaling siya sa mahirap na pamilya.

“Noong bata talaga ako, naranasan namin ang hirap sa buhay. Porke ganito ang hitsura ko, parang yayamanin, no. Naranasan naming nangungutang sa tindahan para lang may makain. Kaya siguro pinush ko ang sarili ko para hindi na maulit ang ganon sa buhay namin,” kuwento niya.

Matured kaya ang iba pang mga pangarap ni Fyang pagkatapos ng PBB? Yan ang ating aabangan.