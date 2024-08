Jodi Sta. Maria napasabak sa aksyon sa bagong teleserye

For the action scenes, isang buwan na nag-training si Jodi para magmukhang believable ang kanyang character.

“Si Jasmine Flores at si Lavender Fields ay iisa. Si Jasmine Flores as nahulog nang bonggang-bongga sa role ni Jericho Rosales, so nagkaroon sila ng ‘thing’. At dahil doon sa ugnayan na ‘yon, doon nagsimula ang problema at sigalot sa buhay ni Jasmine Flores, a.k.a. Lavender Fields,” paliwanaf ng 2023 Asian Academy Creative Awards’ best actress.

***

Maganda ang resulta ng pagtulong ni Gerald Anderson sa isang pamilya na pinasok ng baha ang bahay sa kasagsagan ng Bagyong Carina sa Metro Manila.

Sa kanyang hindi matatawarang effort ay umani ng papuri ang Kapamilya actor.

Just recently, binigyan si Gerald, na isang Auxiliary Commander ng PCG, ng isang natatanging pagkilala dahil sa kanyang kabayanuhang ipinakita. Ginawaran siya ng isang “search and rescue medal” ni PCG Commandant Adm. Ronnie Gil Gavan.

“Thankful ako sa Coast Guard na ni-recognize nila ’yung award ko. But I share this award with other rescuers, other volunteers, lahat po ng nag-donate din para makatulong sa iba. One thing I said na sana, my actions or kung ano po ’yung nakita nila sa Facebook will inspire others to also help, but not necessarily kailangan nilang gawin ’yun [paglangoy sa baha],” say ni Gerald matapos siyang gawaran ng medalya at ribbon.