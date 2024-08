Engrandeng pagsalubong

Ilang araw na lang ay uuwi na ang gymnast na si Carlos Yulo sa mainit na yakap ng kanyang nagpapasalamat na mga kababayan kasunod ng kanyang kamangha-manghang pagganap sa Paris Olympics. Ang kanyang double-gold na tagumpay ay nagdulot ng napakalaking pagmamalaki at kagalakan sa isang bansang naghahangad ng positibong balita sa gitna ng iba’t ibang hamon.

Ang engrandeng homecoming na binalak para kay Yulo ay hindi lamang isang selebrasyon ng kanyang mga nagawa kundi isang patunay ng sama-samang adhikain ng isang bansang nagpapahalaga sa mga bayani nito. Kasabay ng mga kasiyahan, malaking insentibo sa parehong pera at uri ang naghihintay sa batang atleta, na binibigyang-diin ang pagpapahalaga ng bansa para sa kanyang dedikasyon at tagumpay.

Ang pag-aasam sa pagbabalik ni Yulo ay umaabot sa lagnat habang papalapit ang petsa ng kanyang pag-uwi. Ang Philippine Sports Commission (PSC), sa pakikipag-ugnayan sa mga local government units at iba’t ibang sports organization, ay nagplano ng isang detalyadong pagtanggap upang parangalan ang mga natatanging tagumpay ng gymnast.

Mula sa paglapag ng kanyang eroplano, sasalubungin si Yulo ng kinang na angkop sa isang pambansang bayani. Ang mga tradisyonal na sayaw, pagtatanghal sa musika, at isang engrandeng parada sa mga lansangan ng Maynila ay inaayos, na nagpapahintulot sa publiko na ipahayag ang kanilang paghanga at pagmamalaki.

Asahan na ang mga kalye ay palamutihan ng mga banner at poster na nagdiriwang ng mga tagumpay ni Yulo, at mga pulutong na pumipila sa ruta ng parada, iwinawagayway ang mga bandila at masigasig na nagsasaya, hindi katulad ng pag-uwi ng ating mga matagumpay na beauty queen.

Ang pinakatampok ng pagdiriwang, ayon sa ulat, ay ang pagtanggap ng estado sa Malacañang, kung saan personal na babatiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Para sa kanyang husay, nakatakdang tumanggap si Yulo ng malaking insentibo mula sa gobyerno at pribadong sektor. Ang mga gantimpala na ito ay idinisenyo hindi lamang upang ipagdiwang ang kanyang mga nagawa kundi para suportahan din ang kanyang mga pagsusumikap sa hinaharap sa isport.

Sa ilalim ng Republic Act 10699, na kilala rin bilang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, si Yulo ay may karapatan sa makabuluhang cash awards para sa kanyang mga gintong medalyang tagumpay. Bawat gintong medalya na nakuha sa Olympics ay nagbibigay sa isang atleta ng P10 milyon, ibig sabihin ay tatanggap si Yulo ng kabuuang P20 milyon mula sa gobyerno. Dagdag pa rito, ang PSC ay nangako na magbibigay ng karagdagang suporta sa anyo ng mga allowance sa pagsasanay, pinahusay na pasilidad, at access sa world-class na coaching.