Pagdanganan handa sa laban

Isang mahirap na laban ang kinakaharap ng mga Pinoy hotshots sa Paris Olympic women’s golf Huwebes sa Le Golf National.

Habang nakatayo, sinimulan ng pangunahing babae ng bansa, na suportado ng ICTSI na si Bianca Pagdanganan, ang ikalawang round dalawang shot ang layo mula sa nangungunang tatlo kasunod ng kanyang even-par 72 sa opening round.

Nakasama niya sina Azahara Muñoz ng Spain at Morgane Metraux ng Switzerland noong 3:11 p.m., Huwebes ng oras ng Maynila.

Si Dottie Ardina, ang isa pang Pinoy na taya na nagtala ng 76 Miyerkules, ay nagsimula sa ikalawang round kasama sina Noora Komulainen ng Finland at Madeline Stavnar ng Norway na nagpaputok ng 6:39 p.m.

Ang Filipino-Japanese na si Yuka Saso, na pumirma ng 77 sa opening day, ay kasama sina Atthaya Thitikul ng Thailand at Minjee Lee ng Australia na nag-teed off noong 3:44 p.m.

Kakailanganin ni Pagdanganan, 26, ang determinasyong ipinakita niya noong Miyerkules sa likod ng siyam para makapasok sa podium.

Natagpuan ni Pagdanganan ang kanyang ritmo, range at touch sa huling bahagi ng round upang ma-secure ang T13 pagkatapos ng unang 18 hole.

Malaki ang pag-asa ng France para sa major titlist na si Celine Boutier na papasok sa ikalawang round na may three-shot lead kasunod ng nakamamanghang seven-under-par 65.

Nagsimula si Boutier sa isang three-birdie run sa apat na butas simula sa No. 3. Ipinagpatuloy niya ang kanyang malakas na paglalaro sa back-to-back birdies sa back nine, rebounding mula sa isang maling hakbang sa No. 12 na may tatlong sunod na birdie mula sa ika-14.

Nagtapos siya ng 33-32, naiwan ang 18th green na may tatlong-stroke na pangunguna kay Ashleigh Buhai ng South Africa, na nag-shoot ng limang birdies laban sa isang bogey para sa isang 68.

“It’s true that it’s nice to be able to post a good first round, and yes super positive for the rest of the week,” sabi ni Boutier. “The first round doesn’t mean much, there are still three days left, it’s a lot of golf, so much can happen.”

Ang dating world No. 1 na si Lilia Vu ng United States ay mukhang handa nang makipaglaban kay Boutier sa unang bahagi ng 72-hole championship, na nag-birdying sa apat sa unang pitong butas, na na-highlight ng three-hole binge mula sa No. 5.

Gayunpaman, nagpumiglas si Vu sa mahahabang butas, na gumawa ng bogey sa par-5 ninth na may isa pang dropped shot sa pagsasara ng par-5 hole na humahadlang sa kanyang pag-atake.

Nagbukas ito ng pinto para sa mga hindi kilalang pangalan tulad nina Gaby Lopez ng Mexico, Swiss Morgane Metraux at Mariajo Uribe ng Colombia upang itali siya sa ikatlo, habang sina Celine Borge ng Norway, Chinese Xiyu Lin, Diksha Dagar ng India, Minjee Lee ng Australia at Japanese Miyu Yamashita lahat ay tumugma sa 70s para sa bahagi ng ikapito.

Samantala, na-bogey ni Nelly Korda ang tatlo sa unang pitong butas sa nanginginig na simula na ikinagulat ng marami, dahil sa talento at kakayahan ng World No.

Gayunpaman, dahan-dahan ngunit tiyak na nakabawi siya, nag-birdie sa ika-siyam at nakakuha ng back-to-back stroke mula sa No. 13 upang isalba ang isang 72, na nagpapahiwatig ng isang explosive charge sa ikalawang round na nilalaro sa press time.