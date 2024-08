Andrea Brillantes tamis-tamisan, lambing-lambingan

Ang mas lalong nagpapadagdag sa kilig at pag-asa ng mga Kahel, ang katotohanan na pag walang taping o ganap si Kyle, sinisigurado niya na kapiling at kasama niya si Brillantes. Itsurang nagbabantay siya sa mga taping at iba pang aktibidad ni Blythe. May balita pa na mismong sa binatang maganda ang mukha at tindig nanggaling, na every other night, magkasama sila ni Andrea, huh! Ay! Sabel! Galawang pumapaigbig na talaga ito eh! Bakit kasi hindi na lang totohanin ang lahat at aminin na “I am lucky I’m in love with my best friend.”

Malapit na ang pagtatapos ng “High Street” ni Brillantes at kasagsagan pa rin ang “Pamilya Sagrado” ni Echarri. Maraming mga Kahel ang umaasa na susugalan ng Star Cinema ang tambalang ito at sa malapit na hinaharap ay pagtatambalin sa isang pangmalakasang romance movie.

Super deserving ang KyleDrea na magkapelikula at siguradong ang buong Kahel fandoms, sisiguraduhing siksik, liglig at umaapaw ang kikitahin sa takilya ng pelikulang pagbibidahan nina Andrea Brillantes at Kyle Echarri.

Sa ngayon, ipagpatuloy niyo lang Andrea at Kyle, ang tamis-tamisan, lambing-lambingan na yaan! Kilig at happy vibes na siyang tunay at walang halong pambobola at pang-gogoyo.

***

Dalawang magulang sa kasalukuyan ang sinusubukan ang tatag at tibay dahil sa mga kinasasangkutan ng kanilang mga anak.

Ang She Said, He Said dramang pampamilya na ang mga bida-bida ay sina Mrs. Angelica Yulo at ang ating two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo.

Worst publicity stunt ang sinagawang punong balitaan kung saan ipinamalas ni Ginang Yulo ang husay ng kanyang acting coach kaya nakakaiyak sa on cue at hindi diretsahang masagot ang mga ipinahayag ni Carlos nung ito naman ang nagsambulat ng kanyang mga saloobin tungkol sa mga naunang ipinahayag ng kanyang nanay.

Si Nino Muhlach, ama ni Sandro Muhlach na diumano ay may ginawang hindi tama ang dalawang independent contractors mula sa Kamuning network, sa pagpupulong sa Senado tungkol sa nasabing kaganapin, hindi nito mapagilang mapaluha sa kahambal-hambal na sinapit ng kanyang panganay na anak. Tumaas pa nga raw ang blood pressure ni master Muhlach matapos ang emotional reveal.

Hindi dumalo ang inaakusahan sa pagpupulong kaya si Senador Jinggoy Estrada, papadalhan ng subpoena ang independent contractors para dumalo sa susunod na pulong.

Hanggang saan pa kaya aabutin ang drama sa totoong buhay ng pamilyang Yulo at Muhlach? Aking mga Chika Diva mambabasa, ano ang masasabi niyo sa mga pangyayaring ito?