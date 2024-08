Therese Villamor na-evict sa Bahay ni Kuya

“Anuman ang mangyari, hangad ko na baunin mo ang supprta ng iyong mga mahal sa buhay para umabot sa tagumpay,” dagdag pa niya.

Sa paglabas niya sa PBB House ay sinalubong si Therese nina Melai Cantiveros, Enchong Dee at Bianca Gonzalez.

Noong nasa Bahay ni Kuya si Therese ay ito ang kanyang natutunan: “Ngayon natuto akong mag-step up natuto ako na itama ‘yung mga mali ko. Never give up, never lose hope.”

Sa kanyang paglabas sa PBB House ay ito naman ang natutunan niya: “Ang pinaka-nagbago is natuto po akong mag-open up. Natuto akong ibaba ‘yung walls ko.”