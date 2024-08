Kathryn Bernardo nagpakitang gilas sa pagluluto

Ipinakita ni Kathryn Bernardo ang hindi pa alam ng publiko sa kanya -- ang kanyang galing sa pagluluto.

Nag-post kasi si Kathryn ng ilang photos at video sa kanyang Instagram account kung saan makikita siyang nagluluto. And mind you, hindi lang isa o dalawang putahe ang kanyang niluto during break sa shooting nila ni Alden Richards sa Canada for “Hello, Love, Again.”

“Just another update nobody asked for: food edition!”

Yan ang caption ni Kathryn sa kanyang IG Post.