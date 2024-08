HULING HIRIT SA PARIS

Dahil ang isang pares ng gintong medalya ay ligtas na, ang Team Philippines ay gagawa ng todo para sa isang huling pagtulak upang tapusin ang makasaysayang kampanya nito sa isa pang mint na papasok sa huling bahagi ng kanilang paglahok sa Paris Olympics.

Nawala na ang malalaking baril tulad ng mga boksingero na sina Eumir Marcial at Carlo Paalam gayundin ang pole vaulter na si Ernest John Obiena, ngunit may tsansa pa rin ang mga Pinoy na manalo ng ikatlong gintong medalya kasama sina Nesthy Petecio, Vanessa Sarno, Elreen Ando, ​​Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina sakay pa rin.

Si Petecio, ang silver medalist sa nakaraang Summer Games sa Tokyo tatlong taon na ang nakararaan, ay nakikipaglaban kay Julia Szeremeta ng Poland sa semifinal ng women’s 57-kilogram class sa oras ng press.

Bagama’t mas matangkad at mas mahaba ang 20-anyos na si Szeremeta, ang kanyang karanasan ay hindi kasing lawak ng 32-anyos na si Petecio, na mayroon nang world championship title at dalawang Southeast Asian Games crowns sa ilalim ng kanyang sinturon.

Sakaling matalo si Petecio, ibibigay niya sa bansa ang ikalawang tansong medalya, isang tagumpay na naganap sa pagtatapos ng semifinal ni Aira Villegas kay Buse Naz Cakiroglu ng Turkey sa semifinals ng women’s 50-kg class noong Miyerkules sa Roland Garros Stadium.

Ngunit sakaling magwagi siya, magkakaroon ng pagkakataon si Petecio na manalo ng ikatlong Olympic gold medal ng bansa – ang kauna-unahang para sa mga Pinoy boxers -- sa pakikipaglaban niya kay Esra Yildiz Kahraman ng Turkey o Lin Yu-Ting ng Chinese Taipei sa final sa Linggo.

Bagama’t mapanganib si Yildiz Kahraman sa pagiging katunggali sa nakaraang Olympics, mas seryosong hamon si Lin dahil inilagay siya ng kanyang husay, kapangyarihan at grasya sa gitna ng kontrobersyal na gender row sa pagitan ng International Olympic Committee at ng International Boxing Association.

Sa katunayan, ang lahat ng mga tagumpay sa mga naunang round ay ginawa sa kahanga-hangang paraan, na nagdulot ng takot sa mga puso ng kanyang mga kalaban sa hinaharap.

Malaki rin ang tsansa ng national lifters na makakuha ng medalya.

Sa paggawa ng kanyang ikalawang sunod na paglahok sa Summer Games, si Ando ay inaasahang magdedeliver sa kabila ng pagiging stacked laban sa isang elite field sa women’s 59-kilogram class.

Tipped na hamunin siya sa kanyang 9 p.m. (Manila time) game sa South Paris Arena 6 ang reigning Olympic champion Hsing-Chun Kuo ng Chinese Taipei, Asian champion Luo Shifang ng China at dating world champion Yenny Alvarez ng Colombia.

Malaki rin ang pag-asa kay Sarno, na sasabak sa women’s 71-kg sa Sabado ng 1 a.m. (Manila time).

Si Sarno, isang unang beses na Olympian ngunit isang record-holder sa Southeast Asian Games, ay inaasahang makakalaban sa isang mapagkumpitensyang larangan kung saan mayroong Tokyo Olympics bronze medalist na si Wen-Huei Chen ng Chinese Taipei, world champion Neama Said ng Egypt, at American powerhouse na si Olivia Reeves.

Tumangging manghula si Samahang Weightlifter ng Pilipinas president Monico Puentevella ngunit tiniyak nito na handa ang national lifters sa hangarin nilang umalis sa higanteng anino ni Hidilyn Diaz – ang unang Pinoy na nanalo ng Olympic gold medal.

“I don’t want to predict. I’m just leaving it up to the Lord,” sabi ni Puentevella.

Syempre, sina Pagdanganan at Ardina din ang binabangko para gawin ang huling push na iyon.

Si Pagdanganan, isang campaigner ng Ladies Professional Golf Association, ay nagbabalik pagkatapos magtapos ng ika-43 sa Tokyo Olympics.

Nag-tee siya noong Miyerkules ng hapon sa par-71 Le Golf National kasama sina Azhara Munoz ng Spain at Morgane Metraux ng Switzerland.