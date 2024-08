TAPOS NA ANG LABAN PARA KAY OBIENA

Hindi dumating ang medalyang hinihintay ng mga Pilipino.

At ang dapat sana ay maghahatid ng mint ay nagpakumbaba at nagsabing “I’m sorry.”

Sa napakalaking bigat ng inaasahan ng bansa sa kanyang mga balikat, ganap na kumupas si Ernest John “EJ” Obiena, na bumangon mula sa medal podium sa men’s pole vault event ng Paris Olympics pasado hatinggabi noong Martes (oras ng Maynila).

Si Obiena, na labis na inaabangan na magdedeliver batay sa kanyang matayog na katayuan bilang pangalawa sa pinakamagandang pole vaulter sa mundo, ay napabuntong-hininga sa preliminaries bago tuluyang pinasabog ng oposisyon sa huling round na may 5.90 metro upang manirahan. isang disappointing fourth-place finish.

Si Armand Duplantis, ang pinakamahusay na vaulter sa mundo, ay ginawa ang kaganapan sa kanyang personal na yugto nang masilaw niya ang mga tao sa record-breaking na performance na 6.25 meters habang si Sam Kendricks ng United States ay nagposte ng 5.95 meters para sa silver medal at Emmanouil Karalis ng Greece kinuha ang bronze sa pamamagitan ng countback na may 5.90 metro.

Ngunit si Duplantis ang bida sa palabas.

Matapos matalo ni Obiena sa Diamond League sa Monaco noong Abril, ang 25-anyos na Swedish ay naghatid ng isang pagtatanghal na dapat tandaan. At nang itakda niya ang kanyang huling vault sa 6.25 meters para basagin ang world at Olympic record na 6.24 meters, ang mga tao sa loob ng 80,000-seater na Stade de France ay naging wild kasama ang kanyang ama at coach sa retiradong pole vaulter na si Greg Duplantis na nakitang nagbobomba ng kanyang dibdib.

Ang pananakop ni Duplantis ay ginawa siyang unang back-to-back pole vault champion sa Olympics mula noong American Bob Richards, na nanalo noong 1952 Helsinki Games at noong 1956 Melbourne Games.

Si Obiena naman, tahimik na naglaho sa kapal ng mga tao bago tuluyang napaiyak nang kausapin ang Filipino journalist.

“It’s painful. I missed the medal by one jump and it wasn’t far, on my attempt of 95. I fell short and I think this one, it’s not painful maybe as much,” sabi ni Obiena, na nabigong mag-clear ng 5.95 meters sa kabila ng pagkakaroon ng personal-best na 6.0 meters na itinakda niya sa isang tournament sa Norway.

“You know, there’s a lot of things that happened this year. I’m thankful that I got to the final, definitely. But at the same time, I’m disappointed because it wasn’t far. It’s like literally the same height. And I missed it by one attempt. One attempt at an Olympic medal,” dagdag niya.

Ang nabigong misyon ni Obiena ay isang malaking blackeye sa mga Pilipino, na naghahangad na tapusin ang kanilang pinakamalaking paglahok sa Olympic ng isa pang gintong medalya upang idagdag sa mga tagumpay na itinakda ng gymnast na si Carlos Yulo noong weekend.

Dahil nawala na si Obiena – at ang kanyang pagkakataong patibayin ang kanyang legacy sa lugar ng kapanganakan ng Olympic participation sa Paris, ang pag-asa ng mga Pinoy ngayon ay nakasalalay sa isang pares ng babaeng boksingero sa Aira Villegas at Nesthy Petecio.

Si Villegas, ang silver medalist sa Tokyo tatlong taon na ang nakararaan, ay nakatakdang umakyat sa ring para harapin si Buse Naz Cakiroglu ng Turkey sa women’s 50-kilogram semifinals sa Miyerkules ng alas-4 ng umaga (oras ng Manila).

Pagkatapos, pagkakataon na ni Petecio na mag-shoot para sa isang huling puwesto kapag labanan niya si Julia Szeremeta ng Poland sa women’s 57-kg semifinals sa Huwebes sa ganap na 3:46 a.m. (oras sa Maynila).

Sinabi ni Obiena na maaari siyang makadagdag sa paghakot ng medalya ng bansa ngunit siya ay nagkulang.

“I came up short. So, I’m really sorry. I apologize for it,” saad ni Obiena.

“I promised I’m going to go back after Tokyo and do better. I did, but it wasn’t really, I would say it didn’t change in my book. It’s still, I came up short. So, I’m really sorry. I apologize for it,” dagdag niya.

Inamin ni Obiena na tiniyak sa kanya ng kanyang Ukrainian coach na si Vitaly Petrov na ang panalo at pagkatalo ay bahagi ng pagiging isang elite na atleta. Kung tutuusin, siya ay nakikipagkumpitensya sa isang pinsala mula noong nakaraang Abril.

“He (Petrov) said that it’s not the end of the world, but I did feel like it’s the end of the world right now. I needed to take time to reflect on the whole thing and everything I’ve been through and everything,” sabi ni Obiena.

“That’s where I think my emotions got to come out because it’s not something I expected. It’s not something I was aiming for. I’m happy for everybody who got the medal. They deserve it,” dagdag niya.