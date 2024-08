Angeli Khang makatanggal plaster ang alindog

Sa isang online show panayam, hindi itinanggi ng tinaguriang Vivamax Queen na masaya siya sa kanyang pagtawid sa free TV at siempre pa, sa mainstream cinema.

Ang mga manonood ng action drama “Black Rider” ay mga saksi sa pangmalakasang chemistry nina Angeli Khang at Ruru Madrid bilang mga katauhan nilang sina Nympha at Elias. Sa totoo lang, bagay na bagay ang dalawa. Isang babaing maalindog at tunay ang pangrahuyo si Khang. Si Ruru naman ay isang lalaking makisig na maganda ang mukha, at tunay na matikas at may tindig.

May lesbian themed movie pa si Angeli, na ipapalabas sa mga sinehan na may bersyong R-16 para sa mga sinehan sa SM, at R-18, para sa iba pang mga sinehan. May Director’s Cut pa ang “Unang Tikim” kung saan ang kasama niya ay si Robb Guinto.

Sa pangyayaring siya ay nakakapag-mainstream na, ang paglalahad ni Khang sa online panayam: “I’m happy right now na na-cross over ko na ‘yung mainstream. At sana, dire-diretso na ‘yung blessing ko dito. Kung magbibigay sa ‘kin si Viva ng magandang project, then why not?”

Naku, naku, naku mga namumuno sa Viva, bitin na bitin ang mga sumubaybay kina Khang at Madrid sa pagsasama nila sa “Black Rider,” may mga tagahanga at sumusubaybay sa kanila kaya baka naman pwede niyong sugalan ang dalawa sa isang sexy romantic drama, huh!

May pag-amin ang Vivamax Queen sa online show panayam tungkol sa mga sexy scene na ginagawa niya na siyang pangmalakasang sangkap at bentahe ng mga pelikula niyang pinagbibidahan.

Kwento ni Khang: Noong una, akala ko madali lang ang paghuhubad at paggawa ng love scenes. Kasi di ba, iaarte ko lang naman ang mga eksena. Pero sa ngayon, medyo nag-widen ‘yung understanding ko sa pag-a-acting and patagal nang patagal, du’n ko nare-realize na nakaka-drain talaga siya, nakaka-drain na maghubad ka.”

“Still, kahit may plaster, kahit na minsan, may double, ‘yung point of view pa lang na while doing it, kailangan, mentally prepared ka,” patuloy ni Angeli. “Saka dapat, komportable ka sa kapareha mo.”

Maliban sa mga bawal, na ang mga halimbawang binanggit ni Khang ay bawal hawakan sa dibdib or hanggang bewang at balikat lamang, ang pinaka-stressful para sa Vivamax Queen ay pag tinatablan at nadadarang ang kanyang kapareha sa eksena.

Paglalahad ni Khang: “Minsan may mga nangyayari sa eksena na hindi naman maiwasan talaga. May pagkakataon na habang nakaplaster, natanggal ‘yung plaster kasi tumitigas ang pagkalalaki ng partner ko. Minsan, bago pa mag-call ng take yung direk, hinahalikan na ‘ko. After mag-take, hinahalikan pa rin ako.”

Sa mga pagkakataong ganun, ang kanyang ginagawa: “Ako, nasa isip ko, ‘basta 1 take, go mo na.’ After nu’n, du’n na ‘ko magrereklamo kay direk. Sabi ko, ‘direk, nakita mo na ba na ganito, ganyan?’ Sabi niya, ‘oo nga, nakita ko.”

Malakas ang disiplina at control ni Angeli kaya sa mga eksenang loving-loving, hindi dumating ang puntong may kakaiba siyang nararamdaman. Paliwanag nito: “Pag work, nasa isip ko talaga, work ‘to. While doing the scenes, maraming tao lagi kapag sexy scenes. Camera man, siguro 2, 3, may audio pa, andiyan pa ‘yung direktor, kaya never po akong na-carried away.”

At sa mga taong nakakainis na nagmamalinis pero marurumi rin naman na nililibak siya sa dahil sa mga pelikula niyang mapangahas at pagiging sexy star, ang pagtatapos ni Vivamax Queen Angeli Khang: “I’m more than that. I’m not just a body but brainy too.”