3,000 ektarya ng dagat, pati WPS, tinambakan ng Tsina

Sinabi ng Philippine Navy kahapon na tinambakan o na-reclaim ng Tsina ang humigit-kumulang 3,000 ektarya sa South China Sea (SCS) at West Philippine Sea (WPS).

“Kabilang dito ang Subi Reef, na nais kong itama ay nasa labas ng ating EEZ (exclusive economic zone), bagaman ito ay humigit-kumulang 12 hanggang 15 milya mula sa (isla ng) Pag-asa,” sabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy para kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad sa isang press conference kahapon, ayon sa ulat ng GMA News.

Ang mga pangunahing base ng Tsina sa Subi o Zamora Reef, Mischief o Panganiban Reef, at Johnson o Mabina-Roxas Reef ay “militarized” na, ani Trinidad.

“May airstrip sila. Mayroon silang mga daungan para sa mga barkong pandigma. May mga istruktura sa lupa na maaari lamang nating isipin na mga hangar ng sasakyang panghimpapawid. Meron silang military-grade communications equipment,” dagdag niya.

Ayon kay Trinidad, nasa loob ng Philippine EEZ ang Mischief Reef at Johnson Reef.

Mula noong 2013, sinabi ni Trinidad na walang bago at malawakang reclamation sa SCS ngunit may ilang kamakailang pagpapahusay sa mga pasilidad ng Tsina.

“Sa mga detalye niyan hindi ko kaya, wala akong alam niyan. Pero namonitor namin ang presensya ng construction vehicles, heavy equipment vehicles, ang paglalagay ng mas maraming istraktura sa Subi Reef,” sabi ni Trinidad.

Samantala, umakyat na sa 122 ang bilang ng mga Chinese vessels na binabantayan sa WPS, ayon sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

Sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margareth Padilla na 106 barko ng Chinese maritime militia vessels (CMM), 12 barko ng China Coast Guard (CCG), at tatlong barko ng People’s Liberation Army Navy (PLAN) ships ang nakita sa lugar mula Hulyo 30 hanggang Agosto 5.

Ang pamamahagi ng mga sinusubaybayang barkong Tsino sa WPS ay ang mga sumusunod:

Bajo de Masinloc — 3 CCG, 6 na CMM, 1 PLAN

Ayungin Shoal — 5 CCG, 8 CMM

Pag-asa Islands — 1 CCG, 37 CMM

Isla ng Kota — 2 CMM

Lawak Island — 1 CCG, 4 CMM

Panata Island — 2 PLANO, 3 CMM

Patag Island — 1 CCG

Escoda Shoal — 1 CCG, 12 CMM, 1 Chinese research vessel

Julian Felipe Reef — 4 na CMM

Rozul Reef (Iroquois Reef) — 30 CMM.

Sa katapusan ng linggo, ang dating opisyal ng United States Air Force at dating defense attaché na si Ray Powell ay nag-ulat na ang Chinese research vessel na Ke Xue San Hao ay “nagsusuri” sa paligid ng Escoda Shoal mula noong Hulyo 25 at matatagpuan 40 milya mula sa Palawan.

Sinabi ni Trinidad na hindi humiling ang Chinese survey ship na magsagawa ng marine scientific research.

Ang China ay may malawakang pag-angkin sa SCS kabilang ang bahaging tinutukoy ng Pilipinas bilang WPS.

Ang SCS ay daluyan ng higit sa $3 trilyon halaga ng komersyong dala ng mga barko. Bukod sa Pilipinas, ang Tsina ay may magkakapatong na pag-aangkin sa lugar kasama ang Vietnam, Malaysia, Indonesia at Brunei.

Noong 2016, ang isang internasyonal na arbitration tribunal sa Hague ay nagpasya na pabor sa Pilipinas sa pag-angkin ng China sa South China Sea, na nagsasabing ito ay “walang legal na batayan.” Hindi kinilala ng China ang desisyon.

Noong Hulyo ng taong ito, sinabi ng Department of Foreign Affairs na opisyal na hiniling ng Pilipinas sa United Nations’ Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) ang karapatan ng bansa sa pinalawig na continental shelf sa West Palawan Region sa WPS.

Tinatanggihan din ng hakbang na ito ang malawakang pag-angkin ng China sa SCS.

Binanggit ang Artikulo 76 ng UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), sinabi ng Maynila na “ang isang coastal State tulad ng Pilipinas ay may karapatan na magtatag ng mga panlabas na limitasyon ng continental shelf nito na binubuo ng seabed at subsoil ng submarine areas na umaabot sa lampas 200 nautical miles (NM) ngunit hindi lalampas sa 350 NM mula sa mga baseline kung saan sinusukat ang lapad ng territorial sea.”

Ang CLCS ay isang katawan na namamahala sa pagpapatupad ng UNCLOS sa pagtatatag ng mga panlabas na limitasyon ng continental shelf na lampas sa 200 nautical miles mula sa mga baseline.