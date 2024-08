Saleslady natagpuang patay

Isang saleslady ang natagpuang may sunog sa ulo at walang saplot nang makita sa loob ng inuupahan niyang kuwarto sa Cebu City.

Ayon sa mga ulat, sinabing nakita ang bangkay ng 27-anyos na biktima na si Charina Relativo sa inuupahang kuwarto sa Barangay Bulacao noong Biyernes ng hapon.

Sa imbestigasyon, lumilitaw na unang umalis umano ang kinakasama ng biktima. Pero nang tawagan umano nito ang biktima para sa trabaho, hindi na ito sumasagot.

Tumawag ang lalaki sa kakilala para tingnan ang biktima at doon na nadiskubre ang bangkay ni Relativo.

Ayon sa isang kapitbahay, may nadinig siya sa kuwarto ng biktima dakong 11:00 am noong Biyernes.

Hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng awtopsiya sa bangkay ng biktima para malaman kung ano ang ikinamatay ng biktima.

May person person of interest sila at mga inimbitahan sa kaso.

Dinala ang mga labi ni Relativo sa kaniyang bayan sa Argao.