Problema pa rin

Ang malaking baha na binanggit sa Bibliya ay hindi kathang-isip dahil ang Pilipinas ay kailangang harapin ito nang higit sa isang beses taun-taon bilang resulta ng kasakiman at kawalan ng kakayahan ng mga hinirang na opisyal.

Ang hindi magandang naisip na imprastraktura sa kabila ng malaking gastusin sa badyet ay sinisisi sa malawakang pagbaha kamakailan na nagresulta sa kawalan ng kakayahan at kapabayaan ng mga opisyal ng implementing agency, Department of Public Works and Highways, at mga local government units.

NAGING saksi at biktima pa ang DAILY TRIBUNE ng palpak na proyekto ng gobyerno na nagresulta sa pagbaha sa harap ng gusali nito sa Florida Street sa Makati. Ang tubig pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan ay tila naiipon dahil sa mga pagbabagong ginawa sa drainage na pinipilit ang tubig na tumagos sa ilalim ng gusali.

Bukod dito, ang kanal na patungo sa culvert ay itinayo nang mas mataas kaysa sa kalsada na nagresulta sa akumulasyon ng tubig kahit na matapos ang mahinang ulan.

Sa mas malaking sukat, dumarami ang mga ganoong haphazard na proyekto na humahantong sa pag-aaksaya ng pondo ng gobyerno.

Si Senador JV Ejercito noong nakaraang linggo ay nagpahayag ng pagkadismaya sa “pira-piraso” na konstruksyon ng mga dam, spillway at iba pang mga proyekto sa pagkontrol sa baha, na pinopondohan ng mahigit P200 bilyon ngayong taon sa ilalim ng saklaw ng DPWH.

Ipinunto ng senadora ang kawalan ng pinag-isang master plan para sa flood control at water management.

Kaya naman, kailangang harapin ng mga Pilipino ang mahuhulaan na pagbaha sa panahon ng tag-ulan at kakulangan ng tubig kapag nagsimula ang tag-araw.

“Ang kailangan natin ay isang pangmatagalang plano para sa pamamahala ng tubig. Dapat nating pamahalaan ang sitwasyon sa pamamagitan ng mga dike at dam dahil lumalaki ang pangangailangan sa mga sentro ng kalunsuran dahil sa mas malaking populasyon,” sabi ni Ejercito.

Ang gobyerno, kabilang ang Kongreso, ay dapat na mahukay ang pag-aaksaya ng pera ng publiko sa pamamagitan ng mga naudlot na imprastraktura tulad ng mga proyekto sa pagkontrol sa baha na umaakit sa hindi makontrol na kasakiman.

Baka mahuli ng gobyerno ang kauna-unahang malaking isda sa kung ano ang humuhubog sa isang iskandalo na mas malaki kaysa sa P10-bilyon na pork barrel scam noong nakaraan.