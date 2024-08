Obiena handa nang sumabak

Sasabak na si Ernest John Obiena sa men’s pole vault final ng Paris Olympics na naka-iskedyul nang maaga ng Martes sa Stade de France.

Si Obiena ay sumabak sa larangan ng 1 a.m. (Manila time) habang siya ay nakikipaglaban sa 11 iba pang umaasa ng medalya.

Sa kabila ng ilang mga maagang pakikibaka, ang 28-taong-gulang na si Obiena ay nakagawa ng hiwa matapos lumampas sa 5.75 metro.

“Going to my second Olympic final. Sorry to those who got nervous earlier. I couldn’t explain what happened either,” sabi ni Obiena.

Malaki ang naging improvement ni Obiena mula nang matapos ang Tokyo Summer Games sa ika-11 puwesto kasama si Bo Kanda Lita Baehre ng Germany noong 2021.

Ang pagmamalaki ng Tondo, Manila ay nakakuha ng bronze medal sa 2022 World Athletics Championships sa Eugene, Oregon bago nag-upgrade sa isang silver medal makalipas ang isang taon sa Budapest.

Tinalo din niya ang Tokyo Games gold medalist na si Armand Duplantis sa Brussels leg ng Diamond League noong 2022 at sa Monaco leg ng Diamond League noong 2023.

Ngunit ang kanyang pinakamalaking morale booster ay lumampas sa anim na metro sa Bergen Jump Challenge sa Norway noong nakaraang taon, na inilagay ang kanyang sarili sa isang eksklusibong listahan na kinabibilangan ng Duplantis at maalamat na pole vaulter na si Sergey Bubka ng Ukraine.

Ngayon, may pagkakataon na si Obiena na sa wakas ay makuha ang mailap na Olympic medal sa kanyang pagharap sa mga tulad nina Duplantis, 2016 Rio de Janeiro Olympics bronze medalist Sam Kendricks ng United States, Sondre Guttormsen ng Norway, Emmanouil Karalis ng Greece, Ersu Samsa ng Turkey, at mga German na sina Lita Baehre at Oleg Zernickel.

Magpapalaban din para sa Olympic medal sina Menno Vloon ng Netherlands, 19th Asian Games silver medalist na si Huang Bokai ng China, Valters Kreiss ng Latvia, at Kurtis Marschall ng Australia.